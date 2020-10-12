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【家教欠奉】港媽美孚放狗任由女兒亂噴水池龜　街坊憂水樽含清潔劑毒害生態

育兒經 16:54 2020/10/12

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

有女童拿著用來沖洗狗尿的水樽，向公園水池的龜擠水，街坊擔心水樽內有化學物影響生態。

帶狗外出散步，主人都會帶同水樽、報紙等用品，用來隨時清理狗狗的大小二便。近日，有美孚街坊在網絡討論區發佈影片，有女童拿著用來沖洗狗尿的水樽，多次向公園水池的龜擠水，似是女童的媽媽在旁未有理會。發帖的街坊擔心水樽含清潔劑，或有機會毒害龜及生態環境，而其他網民紛紛批評媽媽沒教家。

女童用水噴灑池中烏龜

該名網民於昨日（12日）在facebook群組「Mei Foo美孚」發帖文，附有一段長約40秒的影片，見影片是從高空往下拍攝，在公園內有人放狗，影片中出現2名大人、2名小孩及2隻寵物犬。一位穿黑衣的女士坐在公園長石椅上吃食物及用手機，另有一名紅衫女士，似是外傭牽著一隻松鼠狗，而一名男孩牽著一隻臘腸狗，並有一名女童。

該女童手拿著疑為洗潔精樽，不少狗主都會使用這類唧嘴樽注入水，如帶狗散步時狗狗隨地小便，狗主會唧出清水去沖掉狗尿。而女童拿唧嘴樽，多次噴向池中的龜，而女童媽媽則沒有理會阻止。

憂水樽加了清潔劑

發帖的網民聽說，有狗主會加一些清潔劑在水樽以辟味，例如包括白醋、環保酵素、寵物專用嘅清潔劑、漂白水等，憂慮女童不是用清水，其行為或會影響龜的生態環境，發帖問︰

好奇一問，清洗狗狗尿嗰支嘢，入面有清潔劑嗎？

網民批評母親懶理沒家教

有網民留言解答大多只是清水，不會危害龜︰「正常嚟講會係清水，但咁嘅行為真係好有問題」。不過，另有網民指出的確有部分狗主會放少許清潔濟的，因有尿味的問題，而另一位有養狗網民指自己有加白醋。

不論水樽內的成份是否只是清水，大量網民批評女童做法不當，家長未有好好管教，直斥︰「就算有冇加清潔劑都好，都唔應該當龜池係垃圾池咁倒水落去」、「呢兩母女在平台見過好幾次啦…次次都係咁，已經見慣不怪，乞人憎」及「冇家教」。網民希望街坊愛惜烏龜，愛護美孚。

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責任編輯：王明芳 

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