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【明星減肥】徐榮4個月搣甩20磅贅肉　型爸靠飲食四大戒條塑身【內附餐單】

娛樂 17:45 2020/10/12

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

徐榮於4個月成功減掉20磅。

46歲的徐榮為兩孩之父，近年成功Keep弗增添幾分熟男魅力，由暖男變身成為型爸，早前徐榮接受TOPick專訪，分享了他的操肌心得。原來徐榮Keep Fit的原因不是為了貪靚，而是為了陪大仔徐朗（Karson）減肥，於是兩父子一起積極修身。

而徐榮於4個月內成功搣甩20磅肥肉，所靠是從健康飲食及運動著手，他更嚴守4大飲食戒條，就是戒油、鹽、糖及戒多汁食物。

【反黑路人甲】徐榮用心演繹每個大小角色　感謝太太持家有道送樓報答

徐榮這位暖爸，陪兒子跑步減肥。（取自instagram）

徐榮陪兒做運動

TVB綠葉王徐榮加入電視圈多年，近年演出的角色戲份愈來愈重，在尚未播出的《七公主》更升呢為男一。

46歲的徐榮近日成功操出鋼條身形，短短4個月內由172磅減至152磅，擁有六嚿靚腹肌。

徐榮決心操肌是跟兒子有關，由於13歲的大仔徐朗自細立志當足球員，而Karson已赴英國留學兼追求足球夢。徐榮之前「勒令」兒子減肥務求以較佳狀態受訓，而這位暖爸為加強兒子的動力，於是陪兒子一起操弗。

以前的徐榮身型有點微胖。（取自instagram）

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徐榮減脂增肌

徐榮說：「兒子自從獲就讀的學校球隊取錄後，他知道要跟外國小朋友一起受訓，難免有比較，即跟他說其身型肥了點要減肥，否則就好蝕底。從大約2月，就安排他做些體能鍛練，對只有13歲的孩子來說，不可純粹叫他做50下掌上壓，對他而言欠一點動力，所以跟他一起做運動，陪他跑步外，又帶他跟我的朋友踼波，令他明白成年人踢波的節奏。」

他指，減肥主要從飲食著手，自己與兒子同樣吃得很清淡，奉行飲食三大戒條：「少油少鹽少糖。要戒吃油膩煎炸食物，由於兒子很喜愛食咖喱雞飯，醬汁是十分油膩，所以要『走汁』。因為我要增肌肉，所以要補充蛋白質，除吃雞蛋外，亦要飲蛋白奶粉及食飯，慢慢令脂肪比例變少，而肌肉就增多。」

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徐榮分享減肥餐單

另外，徐榮亦分享減肥期間一日三餐的餐單：「早上食一碗燕麥、三隻蛋白、一塊白烚雞胸及兩片麵包，午餐我會吃一碗烚菜、蒸魚及白飯，至於晚上食少許菜及肉類。」

至於運動方面，以做gym及跑步為主：「大約一星期跑一至次步或做兩次gym，因為疫情健身室關了門，所以買了啞鈴及運動橡筋在家操肌，另外會在平台跳繩。」

其實徐榮修身成功的魅力不只在肌肉，而是他對兒子的愛護之慈父之心。

徐榮用心演繹每個大小角色　感謝太太持家有道送樓報答  上一頁

場地：The Wave

記者：游艾維

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