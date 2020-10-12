乳豬供應商涉向酒店職員提供回佣87萬　涉及訂購1770萬元乳豬

▲ 聆訊明日在區域法院繼續。（經濟日報資料圖片）

1名乳豬供應商營運者涉於2014至2018年期間，向海景嘉福洲際酒店及港島海逸君綽酒店等4間酒店餐廳僱員，提供逾87萬元非法回佣，以避免乳豬品質遭投訴，涉案乳豬訂購總值逾1,770萬元。涉事營運商否認4項串謀向代理人提供利益罪，案件今（12日）於區域法院開審。控方開案陳詞指，被告警誡下承認就每隻乳豬會給予70元回佣，有關操作已維持約10年。辯方反對有關招認呈堂，並質疑招認的自願性。

被告張志超（47歲）否認4項串謀向代理人提供利益罪。控罪指，被告於2014年1月1日至2018年1月3日，分別向「南海一號」藍海餐飲控股有限公司的僱員陳生濱、海景嘉福洲際酒店的德厚投資有限公司僱員陳朝暉、港島海逸君綽酒店僱員馮國邦、以及香港喜來登酒店僱員「林仔」提供約13萬至28萬元回佣。

控方開案陳詞指，被告為冷藏乳豬供應商張深記的營運者，2014年1月1日至2018年1月3日期間，被告分別多次向陳生濱、陳朝暉、馮國邦及「林仔」等4人提供非法回佣，以避免酒店或餐廳方面投訴乳豬品質，而有關的行為不獲酒店或餐廳一方允許。

涉事的4間餐廳包括「南海一號」、海景嘉福洲際燒味部、港島海逸君綽燒味部及香港喜來登，其中海逸君綽及喜來登分別購入了逾1.2萬及2.8萬隻乳豬，而海景嘉福洲際則購入了逾10萬公斤的乳豬，涉及款項合共逾1,770萬，所以款項亦已支付給張深記。

廉政公署人員拘捕被告後，警誡下，被告作出招認，指有關回佣操作已維持約10年，而每隻乳豬他會給予70元的回佣。

辯方反對被告警誡下的招認口供呈堂，質疑被告警誡供詞的自願性。聆訊明（13日）續。

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記者：王仁昌