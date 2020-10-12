選管會︰無境外投票運作經驗　促確保有合適監察機制

▲ 選舉管理委員會認為，境外投票須確保有合適的監察機制。（資料圖片）

政府有意研究在大灣區設票站，讓合資格選民投票。選舉管理委員會公布「2020年立法會換屆選舉報告書」，提及有關「境外投票」建議，認為港府應就政策層面及相關法律運作研究，又指選管會並無任何境外投票運作的經驗，須依賴熟悉境外情況的政府部門，並強調須確保有合適的監察機制。

選管會在報告書中表示，理解疫情對身處境外的選民行使投票權的問題，但認為，境外投票涉及重大的選舉政策考慮，港府須客觀地考慮疫情對選舉的整體影響、在香港境外設置投票站的可行性，及有關地方的合資格選民人數，以制定所需的法例修訂建議，以便社會有充分討論，再交由立法會決議。

選管會指出，從選舉實務安排而言，若要求在有港人居住的地方都設立投票站是不切實際。若要實行境外投票，必須確保有合適的監察機制，確保選舉的公信力不會因而受損；而在法律方面，就現行選舉法例，如何在境外實施及執行，政府必須審慎研究，以處理境外出現違規事情的執法問題。

選管會續指，如政府決定實行境外投票，由於選管會並無任何境外投票運作的經驗，必須依賴熟悉境外情況及運作的政府部門，協助統籌及支援，以落實境外投票及點票的具體安排。

另外，選舉會在報告書中回應民主派初選時強調，不論參與初選者，最終有無報名參選2020年立法會換屆選舉，相關人士必須申報在選舉中涉及的一切開支。

選管會指出，本港選舉制度並無任何所謂「初選」的機制，又引述社會有意見認為，涉及大量選民及參選人的「初選」，或會誤導部分選民，以為是公共選舉的一部分，因而產生混亂及影響選舉結果。選舉會認為，政府應認真地研究有關議題，考慮是否有需要管制有關活動。

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責任編輯︰林曉君