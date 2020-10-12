經營賣淫網站收入逾3000萬 68歲婦囚3年控方申充公豪宅

▲ 居於半山的68歲婦人涉經營色情網站，今於區域法院被判囚3年。(經濟日報資料圖片)

居於半山區豪宅的7旬主婦，自2009年起經營賣淫網站，並安排兩名菲傭擔任接線生，9年間收入高達逾3,000萬元。涉案女僱主及菲傭早前於區域法院承認串謀依賴他人賣淫的收入為生及洗黑錢等罪，今（12日）分別被判囚3年及7個月。控方申請充公女僱主所居住的豪宅，押後至年底處理。

涉案女僱主黃佩𤧟（68歲）及菲傭Palpal Latoc Jo An evera（42歲）早前承認1項串謀依賴他人賣淫的收入為生及1項串謀處理已知道或相信為可公訴罪行得益的財產罪，兩人另各承認2項處理已知道或相信為可公訴罪行得益的財產罪。

法官今判刑時指，就此類案件判刑時需考慮賣淫業務的規模，而本案中的賣淫網站經營時間長達9年，期間收入高達逾3,000萬元，反映被告經營的賣淫業務利潤豐厚，但法官亦留意到，案中沒有證據指涉案妓女是受到被告操縱。

法官指出女僱主早前求情指其精神狀態在審訊期間轉差，但法官認為這是她自己造成，並非重點求情因素，而且女僱主於案件定下審期後才表示認罪，因此不會給予完整減刑。法官指考慮到女僱主的財政得益、賣淫業務的規模和其年齡等，決定就4項控罪判以其入獄3年。

另外，涉案菲傭於案中的角色相對輕微，女僱主才是主謀，而菲傭只是擔當步兵角色，除非她打算失去工作，否則只能遵從僱主指示，而且她於案中所得的得益亦不多。法官指菲傭早前亦表明願意擔任污點證人，因此予以額外減刑，最後就4項控罪判以其入獄7個月。

至於控方早前表明要求將女僱主用以經營賣淫業務的豪宅充公，控方今要求法庭給予時間讓雙方先作書面陳詞。法官將有關申請押後至12月30日審理。

案情指，兩名被告與另一名女傭同住於中環半山區，而女僱主為欣貴投資有限公司的唯一持股人，並透過公司經營派遣妓女到酒店的服務，兩名家傭則被安排擔任接線生等工作。事件其後被警方放蛇行動揭發，警方並於女僱主家中搜出記載交易詳情的帳簿等。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：楊詠渝