  • 29°C
香港時間 : 20201012日 (一) 17:30
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【施政報告2020】建制派尊重及理解押後　冀善用時間充實內容

政治 17:09 2020/10/12

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

建制派回應施政報告改期。（陳國峰攝）

新一份施政報告原訂後天公布，特首林鄭月娥今日宣布要押後，以與內地部委協調。建制派立法會議員對決定表示理解及尊重，認為香港不能坐食山崩，需要有中央支持提振香港經濟。

建制派班長、商界（第二）立法會議員廖長江指，林鄭月娥已清楚交代原因，認為香港經歷「黑暴」、疫情後，財政儲備已跌至8000億元，是不能坐食山崩，需要提振經濟令民生、社會有持續發展，希望中央的利港措施，可以提振香港經濟重新上路，更有底氣面對將來挑戰。

經民聯商界（第一）林健鋒亦指，港區國安法制訂後社會回復平靜，但不能依靠政府救市，認同押後公布施政報告尋求中央支持。他又表示，很多市民期望重開關口，建議政府把握機會，盡快落實健康碼。

【施政報告2020】林鄭月娥：新一份《施政報告》延至11月底前發表　

工聯會麥美娟則認為，政府倉促宣布押後，但認為施政報告更重要是要有內涵，希望政府押後公布能更好運用時間，勾劃出未來路綫規劃，讓市民走出逆境，直言押後令市民對施政報告變得期待。

她強調，香港不能再以「滾水滾塘魚」的措施去恢復經濟，而是要借助快速復甦經濟的內地去振興香港，特別是推出健康碼帶動人流。她建議政府措施能「成熟一項推一項」，對於施政報告傳聞中的勞工措施，例如劃一法定假期，她希望能夠盡快公布，毋須待下月的施政報告才發表。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：陳宛彤

相關文章

【施政報告2020】林鄭月娥：新一份《施政報告》延至11月底前發表　
今日 11:36
【施政報告2020】林鄭月娥：新一份《施政報告》延至11月底前發表　
林鄭下午率2司長3局長赴深圳周三返港　張建宗署理職務
今日 15:09
林鄭下午率2司長3局長赴深圳周三返港　張建宗署理職務
【施政報告2020】民主派斥林鄭打破傳統押後　未把港人利益放首位
今日 15:50
【施政報告2020】民主派斥林鄭打破傳統押後　未把港人利益放首位
政治 林鄭月娥 立法會 麥美娟 廖長江 林健鋒 港區國安法 國安法 經民聯 工聯會

最高瀏覽

【前度放閃】馮盈盈醫生舊愛公開新歡合照 疑入紙結婚FYY復合無望
10:27 2020/10/11
【前度放閃】馮盈盈醫生舊愛公開新歡合照 疑入紙結婚FYY復合無望
稱遭女兒襲擊及滋擾　陳慧琳奶奶入稟申禁制女兒接近
今日 12:48
稱遭女兒襲擊及滋擾　陳慧琳奶奶入稟申禁制女兒接近
【功課壓力】疑未做完功課遭爸媽責罵　小六女生難抵壓力26樓墮下亡
13:17 2020/10/11
【功課壓力】疑未做完功課遭爸媽責罵　小六女生難抵壓力26樓墮下亡