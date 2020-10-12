【施政報告2020】建制派尊重及理解押後　冀善用時間充實內容

▲ 建制派回應施政報告改期。（陳國峰攝）

新一份施政報告原訂後天公布，特首林鄭月娥今日宣布要押後，以與內地部委協調。建制派立法會議員對決定表示理解及尊重，認為香港不能坐食山崩，需要有中央支持提振香港經濟。

建制派班長、商界（第二）立法會議員廖長江指，林鄭月娥已清楚交代原因，認為香港經歷「黑暴」、疫情後，財政儲備已跌至8000億元，是不能坐食山崩，需要提振經濟令民生、社會有持續發展，希望中央的利港措施，可以提振香港經濟重新上路，更有底氣面對將來挑戰。

經民聯商界（第一）林健鋒亦指，港區國安法制訂後社會回復平靜，但不能依靠政府救市，認同押後公布施政報告尋求中央支持。他又表示，很多市民期望重開關口，建議政府把握機會，盡快落實健康碼。

【施政報告2020】林鄭月娥：新一份《施政報告》延至11月底前發表

工聯會麥美娟則認為，政府倉促宣布押後，但認為施政報告更重要是要有內涵，希望政府押後公布能更好運用時間，勾劃出未來路綫規劃，讓市民走出逆境，直言押後令市民對施政報告變得期待。

她強調，香港不能再以「滾水滾塘魚」的措施去恢復經濟，而是要借助快速復甦經濟的內地去振興香港，特別是推出健康碼帶動人流。她建議政府措施能「成熟一項推一項」，對於施政報告傳聞中的勞工措施，例如劃一法定假期，她希望能夠盡快公布，毋須待下月的施政報告才發表。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：陳宛彤