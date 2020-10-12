衞生防護中心錄得再6宗社區感染的退伍軍人病個案　全部個案皆為長期病患者

▲ 衞生防護中心錄得再6宗社區感染的退伍軍人病個案。

衞生署衞生防護中心今日（12日）公布退伍軍人病個案最新數字，並強調市民應使用和保養妥善設計的人造供水系統，易受感染人士則需時刻採取相關預防措施。

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在10月4日至10日期間，衞生防護中心錄得6宗社區感染的退伍軍人病個案，包括：

77歲男病人，有長期病患，居於觀塘祥和苑和均閣

81歲男病人，有長期病患，居於大角咀海富苑海嵐閣

57歲男病人，有長期病患，居於何文田何文田邨逸文樓

53歲男病人，有長期病患，居於西營盤西邊街2號悅心大廈

74歲男病人，有長期病患，居於美孚荔欣苑荔影閣

69歲男病人，有長期病患，居於北角英皇道416-438號新都城大廈

衞生防護中心發言人說，署方正展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案。

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發言人說，男士、50歲以上人士、吸煙人士、酗酒人士和免疫力弱的人士均較易感染退伍軍人病。另外，有些情況也可能增加患病風險，包括供水系統保養欠佳導致積水儲存、居所使用舊式供水系統或附近設有冷卻水塔或噴水池、使用電熱水器、按摩池或溫泉，以及近期曾到酒店或船隻。



退伍軍人桿菌可存在於多種環境，尤其適合在攝氏20至45度的溫水生長。它可存活在不同水源環境，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池和家居呼吸道醫療器材等。病人有機會因吸入人工製水系統釋出受污染的水點和霧氣而受感染。在處理花園土壤、堆肥和培養土時亦可能感染。

市民可參閱衞生防護中心退伍軍人病專頁、預防退伍軍人病委員會「預防退伍軍人病工作守則」及「適用於樓宇管理的冷熱水系統內務管理指引」；及衞生防護中心防控退伍軍人病的風險為本策略。

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責住編輯：郭家穎