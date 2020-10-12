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職工盟批保就業計劃漏洞百出　促《施政報告》設失業援助金

社會 17:31 2020/10/12

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職工盟指收到旅遊業僱員求助，稱公司在申請保就業計劃後迫他辭職，批評計劃漏洞百出，要求在特首林鄭月娥在新一份施政報告中，設立失業援助金。（職工盟提供圖片）

新冠肺炎疫情衝擊經濟，多個行業失業率飆升。職工盟聯同社會工作者總工會、捍衛綜援權利大聯盟、關注綜援低收入聯盟及香港旅遊業革新總工會表達施政報告訴求，工會指，收到旅遊業僱員求助稱，公司在申請保就業計劃後迫他辭職，批評計劃漏洞百出，要求在特首林鄭月娥在新一份施政報告中，設立失業援助金。

從事旅遊業的柯先生（化名）表示，自己在疫情期間一直配合僱主的無薪假安排，以為與僱主共渡時艱，不料僱主申請政府保就業計劃後，突然要求自己辭職。他問公司為何不清楚指明因疫情艱難而作出解僱，反遭公司以推薦信要脅，聲稱不排除在信中用上不良好的字眼，並要求柯先生即時決定，完全不給予時間作考慮。柯先生擔心事件影響日後從事同業的機會，無奈接受僱主安排，但感到僱主做法十分差劣，借員工之名鑽漏洞申請保就業計劃。

柯先生失業後，生活面對困難，但有買保險在身，又與家人同住，難以申請綜援，亦不希望沾上「攞綜援」污名。

團體認為，事件反映現行措施無法支援柯先生這類情況，而失業綜援亦存在因申請人「租金過高」直接被拒絕申請、保險的現金價值會包含在資產內、必須以家庭為申請單位的問題，無助於讓失業人士應急。

團體又指，保就業計劃除存有漏洞，自僱人士更最多只能領取7,500元，當中有不少為最受疫情影響的群體如舞台從業員、興趣班導師等，質疑安排不合理。而打工仔一旦失業，遣散費及長期服務金均被強積金對沖，員工實際上無法得到任何補償，對於正在放無薪假或僱主沒有明言遣散的員工，根本不可能獲得遣散費，長期服務金更是要服務該僱主5年才有機會領取。

團體稱，第四波疫情將至，未來的失業情況令人憂慮，要求政府在新一份施政報告設立失業援助金，保障失業人士。

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記者：徐紹軒
 

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