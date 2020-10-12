【中風危機】兒子中風倒地敲打地板3小時　母親初時以為醉酒幸及時報警救一命【附中風徵兆】

▲ 一名中風突然倒地，敲打地板3小時後始獲救。

中風後果可以很嚴重！最近台灣高雄一名45歲男子凌晨中風倒地，一度敲打地板發出求救訊號。居於樓下、同樣中風的母親不以為然，以為兒子醉酒而敲地板，敲打聲持續3小時後，始覺有異，急忙報警，及時救回兒子一命。

綜合台灣媒體報道，該名45歲趙姓男子與中風臥床母親同住，分別住在樓上樓下。9月27日凌晨1時，男子身體不適，一下床就倒地。因無法起來，他不斷敲打地板，希望能引起母親的注意。

母親為中風臥床的病人，兒子曾因醉酒而捶牆壁，故初時她不以為然。當兒子持續敲打3小時，母親才發現事情並不尋常，遂報警求助。警方接報後到達2樓，發現男子被困房間，聲音虛弱地表示「快來救我，我中風了」。警方破門而入，與救護員扶起倒臥地上的男子，讓他坐在輪椅上，送往醫院救治。

中風徵狀

據衛生署的資料，「中風」是「腦血管意外」，由於腦部血管阻塞或爆裂，腦組織無法得到足夠的養料和氧氣，受影響的神經細胞因而壞死，並產生各種神經症狀。中風徵狀包括：

半身不遂、言語不清、嘴歪、眼斜、吞嚥困難、大小便失禁、感覺麻木、流口水，嚴重者甚至昏迷或死亡。

中風高危因素

吸煙、年齡（年紀愈大，中風機會愈大）、高血壓、血內膽固醇過高、過重、缺乏運動、先天性腦血管腫瘤或血管壁過薄，患有其他疾病如糖尿病、風濕性心臟病等。

預防中風的方法

由於中風的主因是吸煙、血壓高和血管硬化，市民要留意日常的生活習慣，避免血管硬化：

戒除煙酒

作息定時，保持心境平和，加上適當有恆的運動

注意均衡飲食，不要吃太多肥膩或甜的食品；避免過胖

血內膽固醇過高者節制飲食或接受治療

高血壓、糖尿病患者要定期接受檢查和治療

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責任編輯：羅嘉欣