【兒童健康】小朋友上學後總是容易病？ 兒童醫生：呼吸道及腸胃問題最常見

▲ 譚一翔醫生表示，腸胃問題是小朋友常見的疾病問題。

每逢開學季來臨，相信不少媽媽都擔心孩子上學後就生病的問題，特別是孩子的腸胃問題更令家長十分頭痛。TOPick育兒節目《湊得輕鬆啲》邀請到兒科醫生譚一翔，為大家講解兒童腸胃的問題。

腸胃炎兩大感染方向

譚一翔醫生指，孩子容易在開學初期生病的其中一個原因，是因為香港的幼稚園空間有限，令孩子在上學時容易因為互相接觸而產生感染。特別是在冬天，孩子的呼吸道及腸胃系統最易受到感染，感冒、手足口病及腸胃炎等病症，因此在孩子身上非常常見。

以孩子的腸胃炎為例，譚一翔醫生指出當中主要有兩大感染方向，首先是被病毒感染。這類病毒性腸胃炎會透過飛沬、口水、大便等體液傳播，特別是在冬天。因此當孩子在校園與其他孩子接觸或周圍摸時，都會有被傳染的風險。

至於細菌性腸胃炎的感染途徑則主要從食物而來，如孩子曾食用未經煮熟的雞蛋、雞肉，或飲用過受污染的水源，都會令他腸胃不適，甚至出現痾嘔的情況。這種情況主要在夏天出現，因為夏天氣候炎熱，細菌容易滋生。

輪狀病毒可經疫苗預防

在兒童的腸胃炎中，當中以由輪狀病毒引起的腸胃炎比較容易預防。譚一翔醫生指出，孩子現在基本上可以透過口服疫苗去預防，當中分別有一價及五價疫苗，基本上兩者都有效，但五價疫苗覆蓋範圍較廣。95%孩子在頭六個月服後疫苗後已經可以減少被感染的風險，對病情有利無害。

至於幼稚園學童另一個常見的傳染病手足口病，譚一翔醫生表示手足口病是一個呼吸道感染的病毒，會引致孩子發燒，手、口及腳會出疹。此病本身其實非常普遍，基本上每個人在童年時都曾感染過。

然而，由於亞洲地區曾經試過大規模爆發，導致部份孩子不幸死亡，令大家對此病相對緊張，政府亦會要求幼稚園上報手足病的情況。事實上，手足口病傳染力算大，暫時沒有預防措施，只能靠自己勤洗手、保持環境清潔及儘量避免讓孩子流連在波波池等地方作預防。

同場加映，中醫推介小兒健脾胃食療：

▼ 點擊圖片放大 +2

均衡飲食才是健康基本

要提升孩子的腸道健康，譚一翔醫生指出基本上需從均衡飲食入手，家長在為孩子預備三餐時，需確保孩子能夠進食到不同種類的食物，包括魚、肉類、水果及雞蛋等。一般而言，孩子在1歲後已經能夠進食加入少許調味的食物及不同的烹調手法。除食物外，家長亦要確保孩子攝取足夠的水份及有足夠的活動，只要孩子透過進行適量的運動，消耗自己的能量，自然就需要「入油」吃東西，變相能令身體形成一個良好的循環。

至於孩子是否需要服用益生菌、維他命等補充劑，譚一翔醫生強調這類補充劑可能對身體有幫助，但絕對非必須品，孩子的身體不能單靠這些補充劑，就可擁有健康的身體，最基本的方法還是需要依賴均衡飲食及充足活動。

而近期在坊間流行的高纖飲食法，如多吃全麥的食材或煮飯時加入紅米的做法，譚一翔醫生指出這飲食法法對6至8歲的孩子及成人的腸道健康而言的確有幫助，因為現在都市人的飲食習慣本身已缺乏纖維。不過，這種飲食法對6歲以下的孩子來說可能有少許困難，因為他們需要經過大量咀嚼才可吞嚥。因此他建議6歲以下的孩子還是透過進食蔬菜作為攝取纖維的主要途徑，不要影響到孩子吃得太辛苦。

除了多吃蔬菜外，譚一翔醫生又提醒媽媽在為孩子預備三餐時不用把鹽及油完全排除在外，因為孩子的身體本身需要脂肪去獲得正常的神經細胞，如脂肪太缺乏，有機會令腦袋也不能生長，所以必須有平衡。因此，譚一翔醫生指出油及鹽並非不需要，只要份量適量就可以。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2