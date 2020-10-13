【體質大不同】濕熱體質常覺胸悶肚脹大便稀軟　中醫拆解常吃生冷食物傷脾腎令濕氣積聚

▲ 香港浸會大學中醫藥學院解構濕熱體質成因。

濕熱體質的人因為體內既有濕，又有熱，因此兼具濕和熱的特點。濕熱體質的人形體既有可能偏胖也有可能偏瘦，濕多一點就容易表現偏胖，熱多一點就容易表現偏瘦。

面泛油光口乾口苦

濕熱體質的人經常會覺得身體沉重，面容看上去像是早上起床後沒有洗臉，泛着油光，臉上經常長痤瘡或是常出痘痘，經常覺得口乾口苦，眼睛滿佈紅血絲，性情急躁，容易發怒，經常覺得胸悶肚子脹，胃口一般甚至噁心厭食，小便顏色黃，量不多，大便乾燥或者軟、稀但是經常會黏，導致馬桶難沖乾淨。

濕熱體質的男士陰囊部位多有潮濕甚至伴有痕癢，女性常有帶下增多，顏色黃或白，氣味比較重。

濕熱體質成因

首先，正如造成痰濕體質一樣，外界環境中的濕熱會影響人體，香港氣候屬於亞熱帶季風氣候，炎熱潮濕，人們生活在其中，很容易受到濕與熱的影響。

其次，因為天氣炎熱潮濕，在香港冷氣的使用非常普遍，而較低的室內溫度又會讓人體的汗腺毛孔收縮，導致濕氣無法以汗的形式排出體外，在體內蓄積；而過多食用凍飲、雪糕又會傷及脾腎的陽氣，影響脾、腎對於水液代謝的作用，令到水濕在體內聚少成多。

再者，當今人們的飲食習慣多是大魚大肉，正所謂「無肉不歡」，在香港更是菜比肉貴，造成很多人都變成「食肉動物」，而這些肥膏厚膩就會助生濕熱體質。另外，現代社會中生活工作壓力大，容易造成我們體內的氣機鬱滯，就是說氣運行得不流暢，氣機鬱滯又會導致水運不暢，造成水濕停留，氣機鬱滯又可以化而生熱，最終因為滯、濕、熱夾雜形成濕熱體質。

內容節錄自《養生有法 ‧ 體質養生》，獲香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心授權轉載。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣