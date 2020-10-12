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【新冠肺炎】屯門青年學院女生屬China Secret群組第三代傳播　曾到港威酒店聚會疑Staycation染疫

社會 18:34 2020/10/12

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該名18歲的女生於屯門青年學院就讀。(黃傑偉攝)

本港今天（12日）新增11宗確診個案，其中第5,193宗個案的18歲屯門VTC青年學院女生，曾於上月27日到尖沙咀港威酒店一間房間與朋友聚會，同一聚會有另外2人確診，其中一人曾到尖沙咀酒吧China Secret，另一人是酒吧顧客的密切接觸者，疑是本港首宗「Staycation」播毒的個案。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，該名18歲女生與確診者有流行病學關連，惟未有公布更多該名確診者的資料，她在9月27日曾與7人在尖沙咀港威酒店房間聚會，當中有2人確診，但張竹君指18歲女生未必直接與該名確診者有接觸，因該聚會的參加者會「出出入入」，而18歲女生或屬該群組的第三代傳播。據了解，2名確診者分別是第5,164及5,175個案。

此外，18歲女生住在上水天平邨天喜樓，在本月3日亦與一名社工在粉嶺和興體育館打羽毛球。

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責任編輯：蘇文軒

張竹君 酒店 衞生防護中心 新冠肺炎疫情

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