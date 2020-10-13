【疫境難關】調查：打工仔疫後工作增更疲勞　逾8成高管擔憂如何挽留員工

▲ 據人才招聘公司Robert Half 最新調查發現，在疫情下的經濟變差，有33%加國打工仔認為工作更疲勞，與工作量增加有直接影響；另因打工仔的工作更繁重，有逾8成高管表示為如何挽留員工而感擔憂。

新冠肺炎疫情全球大流行下，打工仔與高管面對的工作狀況有何不同？據人才招聘公司Robert Half 最新調查發現，在疫情下的經濟變差，有33%加國打工仔認為工作更疲勞，與工作量增加有直接影響；另因打工仔的工作更繁重，有逾8成高管表示為如何挽留員工而感擔憂。

該項調查由Robert Half委託調查公司於今年7月7日至8月9日進行，訪問500名18歲以上、在一般辦公室上班的加拿大打工仔，以及超過600名高管人士，他們任職的公司逾20名僱員。

調查顯示，認為在疫情下、相比去年，今年工作更加疲勞的受訪者中，女性（佔36%）較男性（31%）的比例為高。當中有40%的受訪打工仔指，工作繁忙是首要原因；而分別有育有兒女（34%）、沒有孩子（33%）的打工仔均表示，工作狀況較一年前更易感到疲倦。

Robert Half加拿大地區高級總裁David King指出，疫情下企業及組織的財務狀況受影響，變相需要視乎情況縮減人力資源，結果導致許多仍然在家工作的打工仔工作量增加，同時令他們在保持工作、照料家庭方面更難平衡，承受更大壓力，也更加容易疲勞。

另據該公司在同期進行的另一項獨立調查指出，有82%高管表示擔心流失頂尖人才，當中有41%受訪高管指背後是因為減薪及凍薪的計劃。所以該公司指出，打工仔在面對工作壓力增加之際，上司需要支援他們的工作倦怠問題，包括在幫助打工仔協調、承擔工作量的優先次序，還要幫助他們維持身心平衡。

其建議高管可以藉著定期與團隊成員討論當前遇到的難題，幫助他們專注於關鍵任務，適時請來臨時專業人員提供協助、緩急；鼓勵打工仔在正常工作時間以外休假，放鬆身心；以及推廣公司提供的健康服務，幫助他們紓緩壓力。

責任編輯：張寶燕