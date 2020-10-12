涉7.21元朗事件被控參與暴動 林卓廷等7人轉介區院處理

▲ 林卓廷等共7人被控於7.21元朗襲擊事件中參與暴動，案件今於西九龍裁判法院再提訊。(林欣樂攝)

民主黨議員林卓廷等7人被指於元朗7.21事件中參與暴動，7人同被控1項暴動罪，案件今（12日）於西九龍裁判法院再提堂。裁判官應控方要求，將案押後至12月21日再訊，以準備轉介至區域法院的文件，各被告續准保釋候訊，林則因延任立法會議員，而獲豁免參與公務時可以離港。

涉7.21暴動案件的7名被告依次為林卓廷（43歲；立法會議員）、庾家豪（35歲；客戶服務員）、陳永晞（37歲；拒絕提供報稱職業）、葉鑫昇（31歲；社工）、鄺浩林（26歲；廚師）、尹仲明（48歲；電器技工）及楊朗（26歲；無業）。

7人同被控1項暴動罪，控罪指他們於2019年7月21日，在港鐵元朗站大堂及其他身份不詳的人參與暴動。

控方指案件將會轉介至區域法院處理，申請押後案件以準備轉介的文件。林的代表律師申請，取消林保釋條件中不得離港的限制，原因是林現已確認會延任立法會議員，故有公務需要林離港處理，例如到訪其他國家國會等。

裁判官指林一般情況下依舊不得離港，但有公務為例外情況，林可事先向警方提交證據及時間表，便可獲准離港。其餘被告則續准保釋。

控方另透露，本案涉及過百段閉路電視及新聞片段，總長度達370小時。另有25名控方證人及逾千項證物。裁判官將案件押後至12月21日再訊。

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記者：林欣樂