環保署明年1月1日起加強廢塑膠進出口管制　事前須申領許可證

▲ 加強廢塑膠進出口管制明年1月1日起實施。（經濟日報資料圖片）

環保署今日（12日）提醒回收業界，因應《巴塞爾公約》的新修訂，將於明年1月1日起加強本港廢塑膠進出口管制，任何人士在香港進口、出口或過境轉運「受管制廢塑膠」前，須事先按《廢物處置條例》向環保署申領相關的進出口許可證，或獲簽發同意書。

署方指，「非受管制廢塑膠」，則只須向環保署提交申報表及相關文件備案，以證明擬進行越境轉移的裝運不屬於上述「受管制廢塑膠」的類別及要求。

環保署提醒業界人士應盡早籌劃和逐步熟習新的管制安排，以符合「受管制廢塑膠」相關要求，署方已編製「廢塑膠進出口管制指引」，詳細列出有關廢塑膠進出口管制的要求及須注意的事項，並已連同申報表及其他資訊上載至環保署網頁。

環保署發言人解釋，由明年1月1日起，除《巴塞爾公約》列明的各類以單一物質組成及未受污染、並將以環境無害化方式進行循環再造的廢塑膠外，其餘廢塑膠均屬於「受管制廢塑膠」類别。任何人士在越境轉移「受管制廢塑膠」前，必須先取得相關出口國、進口國及各過境國的許可證或書面同意方可進行，而《巴塞爾公約》締約國和締約國之間，亦不得進出口「受管制廢塑膠」。

上述安排有助提升廢塑膠進出口或轉口流程的管制和效率，有助避免廢塑膠在本港滯留、非法棄置或造成污染的情況，亦可減低業界人士因違反進口地或過境地的法例（包括香港法例）而遭退運或可能被檢控的風險。

環保署會繼續與香港海關根據情報、進出口許可證或同意書，以及進出口商申報的資料，按風險評估及執法優次抽查進口、轉口及出口之貨櫃。與此同時，環保署亦會與境外主管當局加強合作，務求適時互相通報及協作，以管制各類廢塑膠的越境轉移。

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記者：陳曉瑩