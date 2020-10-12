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生產力局首推 「冬季實習計劃」　招募30名本地及海外大專生

職場 18:49 2020/10/12

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香港生產力促進局宣布，於今年12月首度舉辦「冬季實習計劃」，計劃於10月16日或之前截止報名。

近年政府積極發展創科行業，培養科研人才是必不可少的一環。為鼓勵本地及海外大專生畢業後投身科研行列，香港生產力促進局（生產力局）每年均舉辦「夏季實習計劃」。其機構最近宣布，於今年12月首度舉辦「冬季實習計劃」，為學生提供更多職場實戰及學習機會。

生產力局設有負責不同範疇的專業部門，今年首度舉辦的「冬季實習計劃」，獲聘的實習生將調派到其中7個部門進行實習工作。當中涉及的部門包括汽車科技研發中心、綠色生活與創新部、人力資源及物業設施管理部、生產力學院、智慧城市部、中小企營商服務部、以及智能製造部。

是次「冬季實習計劃」於今年12月至明年1月舉行，為期4至6個星期，共提供約30個名額，本地及海外大專生均合乎報名資格。有意參加該計劃的學生，需在10月16日或之前，透過網址（https://winterintern.hkpc.org/recruitment_form/）遞交申請。符合資格的申請人，會於本年11月初獲邀參加網絡遴選面試。

近年來，生產力局與多間大學合作，提供各項在職培訓課程，以發掘科研界的就業機會，並提升本港競爭力。生產力局總裁畢堅文先生表示，是次為本地及海外大專生推出的「冬季實習計劃」，希望讓學生從中汲取實際工作經驗，幫助他們在未來職業發展作出規劃。

責任編輯：李寶如

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