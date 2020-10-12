加長子名買樓稱為申按揭 7旬退休警長追子業權

▲ 退休警長黎漢添(圖左)向長子追討業權，案件今於高等法院開審。(林育慧攝)

78歲退休警長於94年臨近退休前購買位於長沙灣樂年花園一單位，惟恐不獲批按揭，遂與長子聯名持有，並指長子只以信託形式持有，至近年要求轉回業權不果，遂入稟追討，案件今（12日）於高等法院開審。退休警長供稱物業由他出資購買，冀作為與妻子養老居所。

原告黎漢添；答辯人黎子能。原告今作供指，與妻子同為南丫島原居民，育有兩子一女，答辯人為長子，他承認有重男輕女觀念，坦言「仔都係重要㗎喇」。原告指曾擁有丁權，惟遭父親早前已出售，原告的資產主要以土地及房屋形式持有。

原告指若答辯人有需要時，會於金錢上幫助對方。原告指過往曾向答辯人借出共75萬元，分別作為置業及投資寵物店用，原告強調是借貸，並承認從沒有提及還款時間和金額。原告指曾要求答辯人還款，惟對方「無反應、佢話送、以為俾咗佢」。

原告續指答辯人與家人溝通不足，妻子曾對此感不滿，而他承認是喜歡及關心答辯人，但答辯人對他並不關心。原告同意答辯一方所指，從沒有因為與答辯人疏遠而於財政上不幫助對方。

答辯一方指，原告曾於92年送贈土地予當時仍是大學生的答辯人。原告則指當時不是送地，因申請丁屋而需要土地，遂以答辯人名義登記。原告指於2004年獲批准建丁屋前，與3名子女協議每人獲分配一層，而原告為實質擁有人，有關物業主要作收租至百年歸老。

原告指於2017年與答辯人商討後，同意以丁屋物業換取樂年花園業權。原告指幼子是代其持有物業，他同意答辯一方所指，即使物業已分配給子女，亦可以取回，因由他出資興建。

▲ 長子黎子能(右)昨於高等法院旁聽。(林育慧攝)

原告指擬購買樂年花園單位時，銀行指他即將退休，或不會獲批出按揭貸款，除非他與家人聯名持有。原告曾向答辯人提及，買入單位擬作為與妻子的養老居所，而當時他沒有向銀行提及將獲一筆過120萬元退休金，以及每月約8,000元長俸。原告指因銀行表示不會批出按揭貸款，「咪加多個聯名囉，銀行要求㗎」。聆訊明(13日)續。

原告早前於入稟狀指，94年7月計劃置業，當時年屆52歲的原告為警隊警長，距離退休年齡尚餘3年，他擔心即將退休，難以申請按揭貸款置業，遂向當年23歲的答辯人提出加入其名字聯名置業，並表明對方只以信託形式持有。及後原告要求取回業權不果，遂提出興訟。

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記者：林育慧