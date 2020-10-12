長沙灣藥房售含有毒甲醇消毒酒精　海關拘48歲藥房男董事

▲ 圖示涉事消毒酒精。（海關提供）

海關今日（12日）搜查長沙灣一間藥房，檢獲3樽懷疑附有虛假成分說明並含有毒甲醇成分的消毒酒精，並拘捕該藥房一名48歲男董事。海關呼籲市民馬上停用該款消毒酒精，商戶如有出售，亦應立即下架。



海關早前於涉事藥房試購一款標示含有95%乙醇並以透明膠樽作銷售的消毒酒精，零售價每樽90元，化驗後發現該款消毒酒精含有高達90%的甲醇，乙醇含量則只有少於2.7%，與產品說明不符，而且含有毒甲醇成分，涉嫌違反《商品說明條例》及《消費品安全條例》。

▲ 圖示涉事消毒酒精。（海關提供）

除搜查涉案藥房外，海關人員亦同時巡查全港各區共290個零售點，暫未有發現該款消毒酒精出售。海關將會就所檢獲的消毒酒精產品再作進一步化驗，以確定安全性。案件仍在調查中。

海關提醒市民，於購買消毒酒精時應注意以下事項：​

留意包裝上的資料說明，包括生產日期及有效日期

避免選擇來歷不明及資料不詳的消毒酒精

光顧信譽良好的商戶及有信譽品牌的消毒酒精

海關指，由今年1月27日開始，截止今日為止，已於全港各區零售點巡查超過3.8萬間次，行動將繼續進行。



根據《商品說明條例》，任何人在營商或業務過程中供應已應用虛假商品說明的貨品，或管有已應用虛假商品說明的貨品作出售用途，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50十萬元及監禁5年。



根據《消費品安全條例》，任何人如進口、製造或供應未能符合一般安全規定的消費品，即屬違法。違例者首次定罪最高可被判罰款10萬元及監禁1年，而其後各次定罪最高可被判罰款50萬元及監禁2年。

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記者：陳曉瑩