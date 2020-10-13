【疫情失業】丈夫失業半年長開冷氣不慳家　39歲孕妻5折出糧變經濟支柱壓力爆煲

▲ 本港有從事航空業兩夫婦，丈夫失業半年，妻子正值懷胎8個月，每月5折支薪，家庭經濟壓力大。

受新冠肺炎疫情影響，各行各業都受挫，尤其航空業更是重創。本港有一對從事航空業的夫婦，丈夫失業半年，39歲妻子懷胎8個月，現時每月5折支薪，家庭收入大減，妻子頓成為家庭經濟支柱，壓力大增。近日，天氣轉涼，丈夫依然晚晚開冷氣睡覺，太太有感浪費金錢，亦有感丈夫不體諒正值懷胎的她，在網上討論區大呻，坦言開始接受不到要養埋老公。

兩夫婦講錢傷感情

該名準媽媽上周三（7日）在網上討論區「親子王國」，以「老公失業半年，我成為經濟支柱」為題發帖文，她跟丈夫都是從事航空業，老公因為疫情失業長達半年，她自己現時每個月都只出半份糧，兩口子收入大不如前。該準媽媽39歲，屬高齡產婦的她懷了第一胎，加上經濟問題，面對不少壓力。她分享跟丈夫因小事而引起磨擦，換來丈夫發悔氣，同時令她萌生負面情緒︰

呢幾日天氣涼咗，佢仲要晚晚開冷氣訓，我話嘥錢，咁涼都要開冷氣，我話你交電費呀？佢竟然話有就比你，無我點比呀。

妻接受不到要養丈夫

準媽媽指出，丈夫在失業的半年，每月都給$4000幫補家用，但她有感經濟壓力依然龐大，加上業界的前景未明朗，丈夫失業情況短期內不會改變，慨嘆︰

我又要交租又要食，仲要俾工人錢，遲啲BB出世又用錢，其實我叫佢唔好咁涼都開冷氣係咪我過份呢？我開始接受唔到好似我要養佢咁。

有感丈夫不體諒孕妻

除了開冷氣浪費電之外，她指出另一原因是有感丈夫不體恤下月產子的她，不是想斤斤計較。

我係第一胎，同埋我天生有輕微地中海貧血，所以我特別拍凍，我日日穿長䄂秋天衫瞓……除咗錢之外，我仲覺得佢唔 care 我呢個怕凍嘅大肚婆。

網民︰宜互相體諒坦白

很多網民留言建議她跟丈夫互相體諒，坦白說出擔憂，並一起面對時艱。留言表示︰「男人都好要面，除非存心食軟飯，我諗你話覺得凍唔想開，會好聽啲」、「你調轉一下諗，如果你C6（死佬）因為你無收入，唔俾你買鍾意嘅嘢嗰種心情」等。

發帖準媽媽體諒到丈夫的處境，指丈夫曾搵其他行業的工作惜沒結果，並明白被要求不開冷氣會難受，知道丈夫一向怕熱。

希望我哋照顧BB嘅時候唔會有太多磨擦啦，我都要改吓自己性格，我講嘢有時語氣唔好。

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責任編輯：王明芳