【著數優惠】東薈城名店倉全新會員計劃　購物儲積分換名牌精品

▲ 會員累積指定積分即可於季度獎賞活動期間 （每年3月、6月、9月及12月）兌換豐富禮品。（東薈城名店倉提供圖片）

疫情下，沒法外遊順道瘋狂Shopping，積壓多月的購物癮如何宣洩？距離機場最接近、雲集多間名牌outlets的東薈城名店倉，可能係全香港最似外國Outlet的商場，有得買有得食有得玩之外，近月東薈城名店倉更推出全新「CLUB CG會員計劃」，重量級名牌禮品輕鬆換取到手，最適合周末及假日來個東涌輕旅行，盡情購物賺獎賞。

坐落大嶼山的東薈城名店倉帶來全新激筍會員計劃——CLUB CG！除全年盡享一系列會員折扣、季度獎賞、生日禮遇、每月驚喜及泊車優惠等驚喜禮遇。即日至10月21日期間毋須任何消費，親臨2樓的禮物卡車填寫簡單的登記表格即可成為CLUB CG準會員，免費獲得「限定版CLUB CG餐具套裝」一份。

▲ 預先登記CLUB CG準會員免費獲贈「限定版CLUB CG餐具套裝」一份。（東薈城名店倉提供圖片）

憑指定消費而成為會員，更可額外獲得迎新獎賞總值超過港幣200元。限時迎新獎賞即日起派發，數量有限，先到先得，換完即止，禮品包括Starbucks港幣25元現金券一張、UA Cinemas港幣50元現金券一張，以及cdf Beauty知名品牌美容套裝一份。

▲ 成功登記成為CLUB CG會員可獲精彩限時迎新獎賞。（東薈城名店倉提供圖片）

百分百積分兌換季度名牌精品

CLUB CG會員於東薈城名店倉指定商戶消費每港幣1元，即可賺取1積分，會員於生日月份更可享雙倍積分。百分百的積分兌換率，累積滿指定積分即可換領重量級季度獎賞（每年3月、6月、9月及12月），禮品包括日本百年護膚專家SHISEIDO、韓國國民品牌雪花秀的美粧護理產品；紐約潮流之選COACH、Michael Kors的時尚手袋；Victorinox行李箱；食代館與天仁茗茶的餐飲禮券，以及「限定版CLUB CG漂亮出走必備野餐墊」等，季度獎賞不斷更新，十分豐厚。

▲ 限定版CLUB CG漂亮出走必備野餐墊。（東薈城名店倉提供圖片）

CLUB CG會員全年禮遇

1：會員折扣：全年可享東薈城名店倉及大嶼山精選景點之購物、餐飲及玩樂折扣優惠。

2：生日禮遇：除換領生日優惠，更可於生日月份內消費賺取雙倍積分。

3：季度獎賞：以積分於每季兌換品牌商品、限量版禮品、購物和餐飲禮券等等。

4：泊車優惠：每次消費除享有現行之泊車禮遇外，會員可每日額外獲得1小時免費泊車優惠。

5：每月驚喜：收取會員專屬通訊電郵，緊貼每月不同的限時驚喜優惠。

6：活動邀請：優先獲邀參加商場及時尚品牌之精彩活動。

▲ 季度獎賞之一：SHISEIDO紅妍肌活眼部精華。（東薈城名店倉提供圖片）

活動詳情

日期：即日起至10月21日

時間：12nn-4pm（星期一至五）、12nn-8pm（星期六、日及公眾假期）

地點：2樓天橋（星期二、四及六）、2樓近293號舖Armani（星期一、三、五及日）

記者：Kristy