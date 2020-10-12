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【新冠肺炎】30師生曾與屯門VTC染疫女學生上課　兩院校停運7日轉網上授課

社會 21:04 2020/10/12

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

青年學院（屯門）有學生確診新冠肺炎。（黃傑偉攝）

本港今日（12日）新增11宗新冠肺炎確診個案，包括一名18歲﹑於屯門職訓局青年學院就讀的女學生。該校表示，染疫學生於上周一（5日）曾回校上課半天，當日一同上課的師生共有30人，在校期間有配戴口罩。

屯門青年學院女生屬China Secret群組第三代傳播，曾到港威酒店聚會，疑Staycation染疫，詳情即看：【下一頁】

學院指，已根據衞生防護中心的指示，即日起至下周一（19日）暫停青年學院（屯門）及香港專業教育學院（屯門）運作，並安排及加強校內的全面清潔及消毒工作，期間課堂將以網上形式進行。

    點擊圖片放大
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確診女生就讀屯門青年學院，連同IVE屯門分校須停課14天，詳情即看：【下一頁】
 
學院亦與衞生防護中心保持聯繫，知悉與確診者有緊密接觸的兩名同學已獲安排檢疫，學院並正跟進中心建議，會安排向師生派發深喉唾液樣本收集瓶；院方亦已通知師生有關確診個案，以及相關課堂安排。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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記者：陳曉瑩﹑郭詩詩

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