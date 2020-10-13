【新冠肺炎】伊利沙伯醫院ICU醫生抗疫作戰無怨工時長　日睇3確診患者沖3次涼

▲ 伊利沙伯醫院深切治療部顧問醫生吳榮耀指曾因一日先後處理3名確診個案，致1日要沖3次涼。(梁偉榮攝)

一場新冠肺炎疫症，令一班醫護再次走上傳染病前線「抗戰」。伊利沙伯醫院深切治療部（ICU）有約80名醫護，當中約一半為抗疫小隊成員，由第一波疫情起，部門共接收了38名確診患者。

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伊利沙伯醫院深切治療部顧問醫生吳榮耀表示，於第3波疫情爆發時，本港出現多個安老院舍群組，加上長者本身或有不同的慢性疾病，所需護理較多，故醫治方式會較複雜，「所花時間是正常看診時間的3倍」，令工作量增加不少，成為部門的挑戰。

吳醫生憶述，於疫情之初，院內的個人防護裝備不足，「想慳得就慳」，故會盡量減少人手出入隔離病房，曾於一天內接收3名新冠肺炎患者：

加上有日常工作，自己由下午5時忙到凌晨4時沒停過。

而面對高風險的醫療程序時他亦會步步為營，始終都擔心受感染，會十分小心緊慎，每次收症後均會洗澡，他更笑言自己當日在醫院共洗澡3次。

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吳醫生育有2名分別3歲及6歲的孩子，他於疫情期間從沒到酒店自我隔離。他表示，自己亦曾猶豫是否不應該回家，惟本港學校停課多天，兩名子女需留家網課，而妻子與他同樣需要上班：

不回家便會忽略他們，家庭是每個醫生都會面對的困難。

故現時他會份外小心，回家後會由頭到腳消毒。

▲ 伊利沙伯醫院深切治療部顧問醫生吳榮耀(左)與護士註冊護士江啟聰疫情期間工作，見家人時都要特別小心，以防感染至親。(梁偉榮攝)

本地疫情反覆，社會憂慮出現第四波爆發。吳醫生指若未來疫情再次反彈，自己仍然「很願意留守」，惟盼望市民別因「抗疫疲勞」而放鬆心態，可與醫護齊心抗疫。

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記者：洪芷晴