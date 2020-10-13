【疫情分析】專家指溫度非疫情爆發主因　稱做好對外防守仍可免第四波爆疫

▲ 梁指若未來兩周能將病例清零，及做好對外防守，「看不到為何冬天一定會爆疫」（資料圖片）

本港第三波疫情至今仍未能斷尾，冬季臨近，港府專家顧問袁國勇曾指，病毒在低溫下存活時間較長，恐疫情再度爆發。不過，有專家認為，溫度不是疫情爆發的主因，若未來兩周病例能盡快清零及做好對外防守，仍有望防止下一波疫情。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，病毒雖在低溫下存活時間較長，惟透過環境傳播病毒的效率仍成疑，相信溫度不是爆發下一波疫情的主因，並舉例指湖北省年初時亦是在冬天爆疫，但最終仍能把疫情控制下來，故防疫關鍵是應集中於人與人之間接觸。

關鍵盡快清零 須做好對外防守

港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌及梁子超均認為，疫情再爆發的關鍵在於輸入個案。許樹昌指，約有1%抵港者在完成14天檢疫後才發病，「預了會有走漏，疫情會再爆」。

梁子超亦指，目前抵港者會於抵港後第10天作第二次檢測，建議相關人士應推遲至第13日才檢測，且完成隔離14天後，應再自我醫學監測多7天，即免外出及有病徵盡早求醫。梁指若未來兩周能將病例清零，及做好對外防守，「看不到為何冬天一定會爆疫」。

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記者：鄧凱文