多間幼稚園減雜費最高收費逾7500元　有國際校天價註冊費改免費

▲ 參考《幼稚園概覽》，美孚地利亞英文小學暨幼稚園於2019/20學年雜費介乎3469至4191元，按年減25%。（學校網頁圖片）

《幼稚園概覽2020/21》昨日（12日）出爐，全港參加免費幼教計劃的763間學校公開資料顯示，部分在上學年仍收逾5,000元雜費，元朗商會幼稚園更高達7,531元，按年增42%，有學校收取近3,000元茶點費。

但亦有多校減約千元雜費，美孚地利亞英文小學暨幼稚園雜費按年減25%至約4,000元；而部分曾收逾2,000元報名費或2.5萬元註冊費的國際學校，相關費用亦回落，甚至改為免費。

元朗商會幼園 雜費按年升42%

教育局昨於網上發布最新一份《幼稚園概覽》，涵蓋全港約1,050間幼稚園及幼稚園暨幼兒中心的資料，包括本學年學費及上學年6個主要代辦項目（雜費）參考價目等，供家長參考。

TOPick記者翻查發現，有參加免費幼教計劃的天水圍元朗商會幼稚園，去年雜費為7,531元，按年增2,231元，增幅42%，當中書本及練習簿或作業兩項共佔3,108元，與文具費均按年增1倍。嶺南幼稚園（小西灣）未計及非由校方代辦的文具及寢具費，其餘雜費已高達6,943元，加幅1至2成，茶點費佔2,900元。上述兩校半日班均免學費，全日班則收4,280至9,520元。

至於以往雜費較貴、無參加計劃的康怡中英文幼稚園，去年雜費稍為調低數十至數百元，至介乎5,450至6,980元，文具佔3,000元。

美孚地利亞減25% 收3,469元起

多間參加計劃學校亦減約千元雜費，美孚地利亞英文小學暨幼稚園由前年4,386至5,605元，去年減至介乎3,469至4,191元，按年減25%；大埔香港道教聯合會圓玄幼稚園（富善邨）及柴灣勵志會陳鄭潔雲幼稚園均由前年逾4,000元雜費，減至3,300至3,400多元，跌幅22%。

概覽亦列出本學年報名費和註冊費，參加計劃的幼稚園不可收取超逾核准上限的40元報名費和970至1,570元的註冊費。教育局昨表示，有36間幼稚園獲批准收取超出核准上限報名費，介乎50至2,800元；7間獲批收取超出上限註冊費，介乎1,200元至2.5萬元。

翻查概覽，灣仔及將軍澳設有分校的法國國際學校，全日班註冊費由去年2.5萬元「天價」，今年變為免費，報名費亦由2,800元減至2,200元；加拿大國際學校半日班註冊費維持2萬元。香港學堂國際學校報名費仍是全港最貴的2,800元；港灣學校報名費則為2,500元。

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記者：馮琪雅