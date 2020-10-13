【風暴消息】港鐵宣布稍後8號烈風或暴風信號下 列車將維持10至20分鐘一班車
社會 04:22 2020/10/13
由於天文台稍後將改掛八號烈風或暴風信號，港鐵將由頭班車起調整列車服務，各綫列車將維持10至20分鐘一班車，機場快綫則30分鐘一班車。港鐵呼籲乘客參考列車班次，及早計劃行程。港鐵最新列車服務如下：
現時列車服務安排：
- 觀塘綫 10 分鐘一班車
- 荃灣綫 10 分鐘一班車
- 港島綫 10 分鐘一班車
- 南港島綫 10 分鐘一班車
- 東鐵綫
紅磡站至上水站 10 分鐘一班車
紅磡站至羅湖站 10-20分鐘一班車
上水站至落馬洲站 暫停服務
- 西鐵綫 10 分鐘一班車
- 屯馬綫一期 10 分鐘一班車
- 將軍澳綫
北角站至寶琳站 10 分鐘一班車
調景嶺站至康城站 15 分鐘一班車
- 迪士尼綫 20 分鐘一班車
- 東涌綫 10 分鐘一班車
- 機場快綫 30 分鐘一班車
- 輕鐵 15-20分鐘一班車
- 港鐵巴士 暫停服務
港鐵表示，即使港鐵在八號烈風或暴風信號期間仍會繼續服務，然而一旦風勢轉強，露天路段的服務，包括港鐵列車及輕鐵或會在未有預先通知下暫停。港鐵維修人員 亦會檢查路軌情況，確保可安全行車。若發現路軌情況不適合行車，有關的列車服務將會暫停。
若天文台發出九號烈風或暴風或更高的熱帶氣旋警告信號，港鐵基於安全考慮，會即時暫停所有露天路段的港鐵列車及輕鐵的服務。
露天路段包括東鐵綫、機場快綫、迪士尼綫全綫，以及荃灣綫由荃灣站至荔景站、觀塘綫由彩虹站至調景嶺站、港島綫由杏花邨站至柴灣站、東涌綫由九龍站至東涌站、南港島綫由金 鐘站至利東站、西鐵綫由荃灣西站至屯門站及屯馬綫一期鑽石山站至烏溪沙站。
至於地底路段則維持有限度服務。港鐵公司會繼續就最新的車務安排通知傳媒，請乘客留意港鐵網頁、MTR Mobile 手機應用程式，以及電台和電視台廣播的最新消息。
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責任編輯 李志強