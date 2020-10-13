【風暴消息】港鐵宣布稍後8號烈風或暴風信號下　列車將維持10至20分鐘一班車

▲ 港鐵宣布稍後8號烈風或暴風信號下，列車將維持10至20分鐘一班。資料圖片

由於天文台稍後將改掛八號烈風或暴風信號，港鐵將由頭班車起調整列車服務，各綫列車將維持10至20分鐘一班車，機場快綫則30分鐘一班車。港鐵呼籲乘客參考列車班次，及早計劃行程。港鐵最新列車服務如下：

現時列車服務安排：

觀塘綫 10 分鐘一班車

荃灣綫 10 分鐘一班車

港島綫 10 分鐘一班車

南港島綫 10 分鐘一班車

東鐵綫

紅磡站至上水站 10 分鐘一班車

紅磡站至羅湖站 10-20分鐘一班車

上水站至落馬洲站 暫停服務

紅磡站至上水站 10 分鐘一班車 紅磡站至羅湖站 10-20分鐘一班車 上水站至落馬洲站 暫停服務 西鐵綫 10 分鐘一班車

屯馬綫一期 10 分鐘一班車

將軍澳綫

北角站至寶琳站 10 分鐘一班車

調景嶺站至康城站 15 分鐘一班車

北角站至寶琳站 10 分鐘一班車 調景嶺站至康城站 15 分鐘一班車 迪士尼綫 20 分鐘一班車

東涌綫 10 分鐘一班車

機場快綫 30 分鐘一班車

輕鐵 15-20分鐘一班車

港鐵巴士 暫停服務

港鐵表示，即使港鐵在八號烈風或暴風信號期間仍會繼續服務，然而一旦風勢轉強，露天路段的服務，包括港鐵列車及輕鐵或會在未有預先通知下暫停。港鐵維修人員 亦會檢查路軌情況，確保可安全行車。若發現路軌情況不適合行車，有關的列車服務將會暫停。

若天文台發出九號烈風或暴風或更高的熱帶氣旋警告信號，港鐵基於安全考慮，會即時暫停所有露天路段的港鐵列車及輕鐵的服務。

露天路段包括東鐵綫、機場快綫、迪士尼綫全綫，以及荃灣綫由荃灣站至荔景站、觀塘綫由彩虹站至調景嶺站、港島綫由杏花邨站至柴灣站、東涌綫由九龍站至東涌站、南港島綫由金 鐘站至利東站、西鐵綫由荃灣西站至屯門站及屯馬綫一期鑽石山站至烏溪沙站。

至於地底路段則維持有限度服務。港鐵公司會繼續就最新的車務安排通知傳媒，請乘客留意港鐵網頁、MTR Mobile 手機應用程式，以及電台和電視台廣播的最新消息。

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責任編輯 李志強