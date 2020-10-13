【風暴消息】4個臨時檢測中心及多個檢測樣本收集點暫停開放

▲ 天文台今晨發出８號東北烈風或暴風信號，杏花邨有商場做足防風措施。（林宇翔攝）

天文台今(13日)發出八號東北烈風或暴風信號，多個收集深喉唾液樣本作新冠病毒檢測處所暫停開放；而灣仔區港灣道體育館、葵青區石籬社區會堂、九龍城區啟德社區會堂，及油尖旺區梁顯利油麻地社區中心的4間臨時檢測中心，亦暫停開放。

民政事務總署安排九龍城樂善堂陳廣興紀念基層醫療中心，用作九龍城區泰裔人士送交深喉唾液樣本的收集點，今日將暫停開放。收集樣本瓶的日子將會延至明日(14日)上午9時至正午12時。

勞工處於港灣道體育館為等待到新僱主家庭履新的外傭，提供新冠病毒檢測以及相關預約熱線1836 133會暫停服務；受影響的外傭，可於熱線恢復運作後重新辦理預約。

原訂於全港11個臨時派發及收集中心，向的士及公共小巴司機派發新冠病毒測套裝及收集樣本瓶，將暫停服務；運輸署表示如八號烈風或暴風信號於下午2時除下，各中心將於2小時內重開，如下午2時仍然生效，所有中心今日將不會開放。

衞生署轄下供送交深喉唾液樣本的13間指定胸肺科及皮膚科診所收集點將暫停開放。

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責任編輯：陳正怡