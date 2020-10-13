【奉子成婚？】27歲余香凝疑懷孕趕結婚　未有否認傳聞：我應是個很惡的媽媽

▲ 傳余香凝懷孕將下月結婚。

余香凝「奉子成婚」？曾參演劇集《飛虎之雷霆極戰》、現年27歲的余香凝（Jennifer）突然驚傳未婚懷孕，更將與保險才俊男友Victor趕於下月舉行婚禮。有傳媒就此向余香凝查詢，她未有承認可是亦沒有否認。此外，日前她更新個人社交網站更謂：「紀錄這一刻！」

余香凝於2018年被拍到與保險才俊「共度春宵」後，承認與陳家樂結束3年情，男方曾視她為結婚對象，分手後曾痛哭表現不捨，但仍未能挽留女方心意。

過後余香凝未有公開承認與保險才俊Victor的戀情，於今年7月接受訪問時還指自己單身，並表示希望能夠在30歲前生BB。

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▲ 不少友人留言，未知是否全都是知情人士。（instagram圖片）

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余香凝沒否認懷孕傳聞

昨晚傳出余香凝未婚懷孕的消息，有傳媒向她查詢，她竟然未有否認，並指這是私人事不作回應，令懷孕傳媒更加疑幻似真。

有指余香凝身邊的好姊妹已得悉此喜事，日前她在社交網交發放一張托腮照，並留言：「紀錄這一刻！」本來在社交網站分享食大閘蟹的限時動態，當得知是「孕婦禁忌」後，亦已馬上刪除。

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早前，余香凝參演電影《BB復仇記》，並飾演兩孩之母。

當時她為宣傳接受訪問時曾提及：「如果我有小朋友的話，我應該是一個很惡的媽媽，可能會罵他，應該會和他溝通不到。」未知現時她是否已經做好為人母的準備。

▲ 昨日是陳家樂的生日。（instagram圖片）

當年與她分手後曾表現傷心的陳家樂現已重新出發，與連詩雅打得火熱。

昨晚爆出舊愛余香凝懷孕消息時剛好是他的33歲生日，他未有影響心情，捧著足球蛋糕與友人慶祝。

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