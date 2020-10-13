「SolveforTomorrow」是由Samsung主辦的一年一度大型全港學界科技比賽，每年都會指定一個本地社會問題，鼓勵香港學生發揮無窮想像，並結合STREAM各個領域的知識，設計出以人為本的創新方案，同時使全港各界關注有關問題。 2019年SolveforTomorrow比賽以「不同想像，傳遞快樂力量」為主題，希望以幫助自己及更多香港學生以創意方式提升對心理健康的關注。



香港遊樂場協會於2018年5月進行的一項調查發現，三個年輕人中便有一個受壓力、焦慮或抑鬱困擾。Samsung深信，學生可以成為改善自身及朋輩心理健康的推動者，並結合他們年輕一代的創意和各種新科技，營造可以促進學生心理健康的環境。三星電子香港有限公司董事總經理趙依音指，學生的心理健康並不只是個人或校園問題，故2019年Solve for Tomorrow希望推而廣之，提升公眾對學生心理健康的關注和了解。



▲ 三星電子香港有限公司董事總經理趙依音希望透過比賽，提升公眾對學生心理健康的了解及關注。

升級學校公民教育課

2019年7月至12月期間，來自超過355間中小學及大專院校，逾 1,500名學生踴躍參與各項豐富活動。經過一眾評判精心評選後，最終選出30個獎項的得獎隊伍。 趙依音觀察到，一些學校不只把Solve for Tomorrow看作一項比賽，而是令學生有所成長的學習體驗。參與的同學亦非常投入，於正式遞交作品前聽取來自不同界別的專業人士對半製成品或設計概念的意見。「我們樂於看見參賽同學在研發期間訪問其他同學、駐校社工或專家，甚至邀請全校同學試用他們初步研發的方案，以作進一步改良。參賽老師和同學都認為這過程能直接推廣心理健康的重要性，甚至把一個科技比賽延伸為學校公民教育課的其中一部分。」與此同時，趙依音向香港心理衞生會機構代表，捐出總值28萬5千港元的捐款及三星電子產品，支持該會在香港推廣心理健康及相關教育工作。

▲ 趙依音向香港心理衞生會機構代表捐出總值28萬5千港元的捐款及三星電子產品。

▲ 三星電子香港有限公司董事總經理趙依音、香港心理衞生會註冊社工梁凱怡、資訊科技教育領袖協會主席黃健威、香港教育城行政總監鄭弼亮，與一眾嘉賓拍攝大合照。

應用程式融入藝術療法



▲ AiA令用家接觸藝術療法減壓。

中學組由拔萃女書院的AiAo獲得冠軍，AiAo 代表「Art in Anxiety Out」，該應用程式透過藝術療法幫助患上抑鬱症或時常感到焦慮的人。透過曼陀羅繪圖板、Kalimba琴鍵盤、鯨魚減壓震動按鈕，即使用家足不出戶也能放鬆心情，程式同時提供壓力測試及專家聯絡。

AiAo團隊希望身邊朋友能從學業中釋放壓力，繼而將AiAo 分享給不同年齡層的人。能夠脫穎而出，組員李晞桐說，團隊在細節上花了不少心思，包括用了一些能減壓的顏色去配合用家心情，使用戶體驗更為完善。組員林垚竹續指，團隊很喜歡製作應用程式，而熱情是成功的關鍵，雖然過程遇到很多挑戰，但大家都十分享受，並立志把快樂帶給用家。馮思晴則認為，組員各有不同專長和興趣，加上老師從旁指引，使程式較為完善。團隊非常感謝 Samsung所提供的學習體驗，亦多謝校長和老師的支持。



Caption: 團隊希望身邊朋友能從學業中釋放壓力，繼而將AiAo分享給不同年齡層的人。



智能分析用家壓力數據



▲ Pacifi App能分析用家的壓力水平，建議用家以不同的活動舒壓。

大專組冠軍則由香港大學的Pacifi App獲得，該應用程式中的Emotional Wheel 能根據用家在4個不同的舒壓活動包括呼吸、畫畫、慢跑，以及與智能機器人對話交談的反應進行情感分析。系統在後台透過與壓力、憤怒和幸福程度有關的數據，從而分析用家的壓力水平，助其減壓。

團隊明白到壓力對生活有多大影響，希望藉快速簡便的活動來減輕用家的焦慮，另外亦希望運用創新技術解決問題，因此利用了面部表情識別技術和專門演算法追蹤用家壓力，持續監察用家情緒並作出不同提示。團隊直言研發過程充滿挑戰，因為解決壓力問題從來不是易事，他們須考慮得相當全面。他們認為，要成功必須進行深入研究，如他們着力研究並改良UI（用戶界面）和UX（用戶體驗），希望真正幫助到目標用家。



Caption: 團隊希望運用創新技術解決問題。

新一屆籲實踐綠色生活

與此同時，Samsung Solve for Tomorrow 2020亦快將舉行，今屆主題為「不同想像，共『童』創造綠色未來」。

可持續發展一直是Samsung致力於為改善全球社會做出貢獻的承諾，而香港亦受不同環境問題威脅，如廢物不斷增加和污染愈來 愈嚴重等。因此，Samsung希望參加者能藉着創新意念，配合各種科技，例如最新的5G流動網絡及物聯網，推動人類以更先進的方式實踐綠色生活，亦有機會為社區各種與可持續發展相關的問題提供解決方案，成為香港邁向「智慧綠色城市」的重要一步。「我們同時期望，同學藉比賽反思個人及團體行為，從個人做起，與我們共同開創綠色未來。」

趙依音指，「過去數年，我們看到即使是小學同學都有不少超越大家想像的創意的方案，有的甚至會設計出應用程式，甚至作品原型，成績令人鼓舞。」因此， Samsung Solve for Tomorrow 2020歡迎中小學生繼續運用科技及發揮無窮創意之外，兩個組別亦設有冠、亞、季軍、最佳創意及優異獎項，獎金獎品同樣豐富，表揚各個學生的創意思維及對貢獻社會綠色未來的熱心。

比賽現已接受報名，並將於稍後時間舉辦簡介會及公布一連串精采活動，敬請大眾密切留意。詳情︰https://www.samsung.com/ hk/offer/solvefortomorrow2020/

（資料由客戶提供）

