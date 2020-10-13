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【新冠肺炎】消息：今日新增約9宗確診個案　個案再回落至單位數

社會 10:56 2020/10/13

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

消息指，本港今日（13日）新增約9宗確診個案。

新冠肺炎疫情未止，消息指，本港今日（13日）新增約9宗確診個案。昨日（12日）新增11宗確診個案，當中包括6宗輸入個案，4宗與之前個案相關，另有一宗源頭不明。

昨新增源頭不明個案涉及一名23歲巴基斯坦裔女子，她曾作2次檢測結果均為陰性，即看：【下一頁】

另外，昨有一名屯門青年學院女生染疫，她曾與朋友到港威酒店聚會，即看：【下一頁】

港大研究團隊揭抗潰瘍藥可抑制新冠病毒，詳情即睇：【下一頁】

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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記者：陳正怡

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