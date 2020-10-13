【傳搶贏陳奕迅】楊千嬅早定12月開紅館演唱會　入行25周年拍個人紀錄片

▲ 傳楊千嬅12月開演唱會。

今年受新冠肺炎疫情影響，香港影視業大受重創，其中本地歌手大部分演唱會均被迫取消或延期，紅館更幾乎一年沒有舉行演唱會。不過不少歌手都計劃在疫情緩和後重開紅館騷，日前有指入行25周年的楊千嬅，已入紙申請12月紅館個唱檔期。

今年不少紅館演唱自5月起均被取消或延期，包括AGA、方皓玟、梁漢文等，其中張敬軒原定去年11月與香港中樂團在紅館舉行演唱會，現延至今年11月22日至25日舉行，有望成今年疫情下紅館第一騷。

▲ 千嬅有意12月舉行紅館騷。（取自facebook）

至於同於去年取消跨年演唱會檔期的陳奕迅，其《Fear and Dreams》世界巡迴因疫情先後取消各站演出，而Eason本計劃在今年12月再度在紅館補開跨年騷，不過，至今仍未有進一步消息，暫舉行無期。

然而，日前有報導指Eason好友楊千嬅同樣入紙爭取今年12月紅館檔期，最終更搶贏陳奕迅，也無懼有可能爆發第四波疫情的風險，於12月中舉行個唱。

事實千嬅演唱會原為其《My Beautiful Live楊千嬅世界巡迴演唱會》尾站演出，自去年起千嬅從廣州出發，先後在內地、澳門、澳洲、加拿大等地完成超過30場演出，並一早計劃今年底以香港作為巡唱終點，而紅館入紙亦非隨時可申請，故未必如報導說是爭贏Eason。

▲ Eason演唱會現仍未有檔期。

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入行25周年紀錄片

而為紀念入行25周年，楊千嬅亦拍攝了個人紀錄片，有意在演唱會宣傳期播出，為個唱造勢，不過楊千嬅的經理人公司至今未証實消息。

至於紀錄片名為「 楊千嬅 I． II ．III MY STORY」，花了一年時間攝製，由巡迴演唱會開始，每一站紀錄了千嬅足跡，片中訪問了千嬅最親的家人，還有多位昔日圈中戰友，及一些圈外好友，他們的出現令千嬅重新認識自己，到底他們眼中的楊千嬅是個怎樣的人？在每一個階段，千嬅也有不同心態，經歷令人成長，家庭與事業並存，家人成為最強後盾。

製作人Jason是千嬅相識多年的好友，在拍製過程中，以楊千嬅踏入社會工作，分三個階段為紀實片骨幹，包括千嬅初出道勇闖世界、踏入人生另一個階段，婚姻幸褔過二人世界，以及擁有愛情結晶品，成為人母，變成三人世界的心路歷程。

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現時紅館在疫情下仍對演出有一定限制，日前張敬軒演會主辦商公告，鑒於康樂及文化事務署於2020年9月23日公布的康文署公共服務最新安排，限制了表演場地的入座人數，主辦方需要配合康文署規定，故會重新安排表演場地座位。