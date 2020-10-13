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【狠母賣女】25歲4孩之母為買新靴　3萬元賣僅一星期大B女：誰也沒法阻止我

親子 11:14 2020/10/13

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

25歲的Luiza以3萬港元網上出售女兒。

出生僅1周的女嬰，竟被狠心母親在網上出售，原因竟只為了買新鞋！俄羅斯莫斯科近日發生離譜事件，25歲媽媽在網上以3000英鎊（約3萬港元）出售出生1周的女兒，警方假扮買家，最終將媽媽逮捕。

據英國《太陽報》報道，25歲的Luiza Gadzhieva早前在網上發文，想為自己剛出生10天的幼女尋找養父母，對方只需支付3000英鎊，就可以帶走女兒。

警方接報後，隨即偽裝成買家，展開誘捕行動，他們與Luiza相約在莫斯科市中心一間咖啡店內進行交易，當她一出現，接過現金，並將孩子及收據交給「買家」時，馬上就遭到警方逮捕。

Luiza被捕後表示，自己本身已育3名子女，無法再照顧剛出生的女兒，

把她送人是比較好的做法，我不知這是犯法的。

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為買新鞋而賣女

反奴隸組織「Alternativa」發言人透露，在警方介入前，他們已跟Luiza取得聯絡，不斷說服她取消賣女的念頭，向她解釋如果把孩子賣掉，孩子有機會被送到惡劣、危險的環境之中，但她仍聽不進去。

從Luiza與其姊姊的聊天內容中，我們得知她之所以想賣孩子，就是為了買一雙新靴子，她們兩姊妹都不認為這樣做有任何不妥。

警方透露，在Luiza與他們做交易前，她曾跟另一名上門查詢的買家表示，想用這筆賣孩子的錢來支付房子的訂金，當時她還糾正買家，

不要用「賣」字，這聽起來很粗魯。你可以批評我的行為，但誰也沒法阻止我。

經過審訊後，Luiza已全部認罪，並遭到起訴，等待後續審判，而女嬰目前亦安全。

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責任編輯：王明芳

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