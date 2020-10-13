  • 24°C
香港時間 : 20201013日 (二) 21:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】何栢良指市民鬆懈可令疫情惡化　小心冬季疫情有如「8號風球」般嚴重

社會 10:59 2020/10/13

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

栢良認為本港疫情已於10月進入第4波，警告情況可以惡化得快，籲市民勿鬆懈。

本港新冠肺炎疫情持續反覆，過去多日仍出現源頭不明本地感染個案。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為本港疫情已於10月進入第4波，警告情況可以惡化得快，籲市民勿鬆懈，應需有意識冬天或現如八號、九號風球般嚴重的疫症。

港大感染及傳染病中心總監何栢良今早接受電台節目訪問時指，本港新冠肺炎疫情於10月已踏入第四波，近日發現的本地個案，亦是相關群組的不斷伸延；提醒市民不要以為10月首2周確診個案多維持單位數字就鬆懈，直言情況可以惡化得很快。

他形容，市民需小心冬季疫情或如「八號風球」、甚至「九號風球」般嚴重；呼籲市民即使有輕微病徵都應前往檢測，否則或將病毒帶到工作場所再擴散開去，又認為政府提供檢測可更進取，如增加臨時檢測中心及流動車數目，或以流動街站形式為市民採樣。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳正怡

傳染病 疫情 何栢良 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【復合有望？】馮盈盈舊愛罕有開腔回應緋聞　Martin晒「未婚車」回應結婚傳聞
10:12 2020/10/12
【復合有望？】馮盈盈舊愛罕有開腔回應緋聞　Martin晒「未婚車」回應結婚傳聞
【奉子成婚？】27歲余香凝疑懷孕趕結婚　未有否認傳聞：我應是個很惡的媽媽
今日 10:20
【奉子成婚？】27歲余香凝疑懷孕趕結婚　未有否認傳聞：我應是個很惡的媽媽
【超市大搜查】咖啡經高溫烘焙或產致癌物　67款僅25款通過無毒檢測【附無毒咖啡完整名單】
16:54 2020/10/12
【超市大搜查】咖啡經高溫烘焙或產致癌物　67款僅25款通過無毒檢測【附無毒咖啡完整名單】