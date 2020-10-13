【新冠肺炎】何栢良指市民鬆懈可令疫情惡化　小心冬季疫情有如「8號風球」般嚴重

▲ 栢良認為本港疫情已於10月進入第4波，警告情況可以惡化得快，籲市民勿鬆懈。

本港新冠肺炎疫情持續反覆，過去多日仍出現源頭不明本地感染個案。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為本港疫情已於10月進入第4波，警告情況可以惡化得快，籲市民勿鬆懈，應需有意識冬天或現如八號、九號風球般嚴重的疫症。

港大感染及傳染病中心總監何栢良今早接受電台節目訪問時指，本港新冠肺炎疫情於10月已踏入第四波，近日發現的本地個案，亦是相關群組的不斷伸延；提醒市民不要以為10月首2周確診個案多維持單位數字就鬆懈，直言情況可以惡化得很快。

他形容，市民需小心冬季疫情或如「八號風球」、甚至「九號風球」般嚴重；呼籲市民即使有輕微病徵都應前往檢測，否則或將病毒帶到工作場所再擴散開去，又認為政府提供檢測可更進取，如增加臨時檢測中心及流動車數目，或以流動街站形式為市民採樣。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳正怡