【新冠肺炎】袁國勇指冬天疫情更嚴重　倡強制有病徵市民作檢測

▲ 袁國勇倡當局為有病徵人士作強制檢測。（資料圖片）

本港疫情反覆不定，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇表示，冬天的病毒傳播會較夏天更嚴重，加上身體免疫系統會較容易受炎症影響，或會有逾萬人感染，建議當局強制所有病徵人士均要接受測試，盡快找出患者。

袁國勇今早（13日）接受電台訪問時表示，本港過去9個月的防疫措施仍不足，部分有病徵人士沒有作病毒測試，建議當局強制所有病徵人士均要接受測試，私家醫生亦需要配合，如發現有輕微病徵人士，需要求對方接受檢測，如果不配合，就可以將資料轉交衞生署及警方跟進。

另外，他又指出夏天第三波疫情有約4000人感染，約100人因而離世；而冬天的病毒傳播會較夏天更嚴重，而加上身體免疫系統會較容易受炎症影響，擔心屆時本港會有逾萬人感疫，千人因疫離世，又以美國紐約的疫情為例，指本港有機會在冬天有達10萬人感染：

病毒在夏天環境生存較短，在20度的天氣可以生存28日，但在30度就只可以生存不足一周。

袁國勇指出，現時本港的邊境控制，主要靠檢測及隔離14日，但部分患者的潛伏期不只14日，故仍輸入個案的出現。當局應在 高危控制點作出針對措施，尤其是部分市民會除下口罩的地點。他以燒味店為例，買燒味時會發現由斬料、收錢及包裝由一個人包辦，對方雙手可能接觸過鈔票，而鈔票上有病毒，另部分咖啡店亦有相似的情況。

他又提到，街市至今仍未能廣泛使用八達通，如果在這些高危控制點做好針對措施，仍有漏網之魚，就需要有強制檢測計劃配合。他指出早前進行的全民測試，得出的陽性比率極低，認為在資源有限時，應把測試放在一些容易找到最多有病徵患者的地方。

另外，港大研究發現一種用作抗潰瘍藥物，能有效抑制新冠病毒複製，其效用與新藥「瑞德西韋」相若，惟成本僅需四分之一。 袁國勇表示， 呼籲市民不要自行購買相關藥物治療，如果大量服食有關藥物，可引致重金屬中毒。

至於早前 醫管局向2月初缺勤的醫護人員發信，要求解釋缺勤原因。袁國勇表示不評論獨立事件，惟香港過去能夠成功，全賴每個人都盡力做好自己工作，同時對其他人寬容，認為不論是員工或管理層均需找到新出路，不論是以文明或野蠻的方法解決問題，最重要是要思考怎樣才對香港好。

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記者：郭詩詩