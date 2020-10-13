【Netflix劇集】《艾蜜莉在巴黎》男神型廚Gabriel一夜爆紅　曾當CHANEL男模IG急增65萬粉絲

▲ 在《Emily in Paris》中，飾演俊男廚師Gabriel的Lucas Bravo，一夜爆紅。

這個10月沒有一套電視劇比《Emily in Paris》（艾蜜莉在巴黎）更多曝光，劇集自10月初在Netflix啟播以來，已經引發不少話題，包括女角Emily的衣著，劇中人在巴黎生活所犯的錯誤、而更進一步的是連帶男角一夜曝紅，當中的焦點是飾演俊男廚師Gabriel的Lucas Bravo。

▲ 在《艾蜜莉在巴黎》裏飾演廚師Gabriel而大紅的Lucas Bravo。（圖片由Netflix提供）

《Emily in Paris》的成功，筆者想就連飾演廚師Gabriel的Lucas Bravo也意料不及自己會火速曝紅，在他個人的instagram，由最初劇集還未上映時只有4,000多位追隨者，在短短不夠3星期時間已經去到65.1萬人次，而且人數更每日不停遞增，可見這位現年32歲，身高182公分高、曾經是CHANEL廣告男模的演員現在有多紅。

▲ Lucas原來曾經有3、4年當上餐廳二廚。（圖片由Netflix提供）

他大紅的程度幾乎出現於所有主流的媒體、雜誌和時尚網站上，更甚的是在法國影劇平台Allocine裏，Lucas Bravo的名字更成為單日最熱搜男星。而這位新紮男星亦非常懂得宣傳，他將全球有關於他的報道，fans的詢問、全部都上載於個人的Instagram裏，以滿足大家對他的慾望。

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說起「慾望」，《Emily in Paris》正是《色慾都市》（Sex & the City）的班底製作，而Lucas亦聲稱自己從小到大就已經是該劇的超級擁躉（他曾經去紐約參加《色慾都市》導賞團），雖然他的一班男性友人都不明白他為何迷上該劇，但他反而會對朋友說：

《色慾都市》劇集內有太多有趣的資訊，你們應該好好地學習呢﹗

此外，在《Emily in Paris》劇中飾演廚師的他，不要以為他只是一位「男性花瓶」，原來他本人亦曾經有3、4 年時間當上餐廳的二廚，雖然劇中大部分食物都是有工作人員一旱安排，但劇中出現的omelette卻是他的拿手菜色。

▲ 劇中另一位靚仔是Emily好友Camille的弟弟。（圖片由Netflix提供）

▲ 這位弟弟名叫Victor Meutelet，既是演員、又是男模，看看又會否跑出。（圖片Victor Meutelet ig）

而早前的訪問，他被問到會否和fans約會？Lucas回答：

我沒有甚麼fans，我不知道呢。

現在有64.5萬「粉絲」的他，看來要好好認真考慮和哪一個fans約會了。

Lucas Bravo在訪問中表示自己單身中！被問及是否會和粉絲約會，他回答：「我沒什麼粉絲，所以我不知道。」想必Lucas也未料到《艾蜜莉在巴黎》後，自己將擁有一票來自全球的粉絲。

記者：何偉雄