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【過勞死】日做15小時送400件包裹過勞死　疫情下韓國一年8名速遞員喪生

醫生診症室 11:46 2020/10/13

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韓國再有一名48歲速遞員過勞身亡，今年以來累計已有8名物流從業員因過勞離世。

新冠肺炎疫情下，物流運輸量大增，韓國再有一名48歲速遞員過勞身亡，今年以來累計已有8名物流從業員因過勞離世。是次過勞死的速遞員，平均每日工作15個小時，派送約400件包裹。工會促請政府及物流業，應設立及採取防範過勞死的措施。

據《韓聯社》報道，CJ物流公司（CJ LOGISTICS）一名48歲速遞員，上周四（10/8）晚上出現呼吸困難症狀，送院不治。

南韓工會聯盟「全國民主勞動組合聯盟」（Korean Confederation of Trade Unions，KCTU）表示，這名速遞員在物流業界有20年資歷，每天平均派送約400件包裹，工作時間由早上6時半到晚上9時至10時為止。

KCTU表示，這名速遞員生前健康狀況並沒有問題，而死因主要歸咎在疫情期間工作過勞而引起。KCTU指，今年8位過勞死的速遞員，有5位是在CJ物流工作，KCTU呼籲政府和物流業應採取更多必要措施，以防範類似情形出現。

自測12個過勞症狀

打工仔如何自測是否過勞？台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所推出一本《過勞自我預防手冊》，當中提及12個症狀：

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家庭醫生林永和曾受訪稱，過勞死成因複雜，一般而言是因忙碌誘發心臟病或中風等致命隱疾：「有研究顯示，若長期加班及睡眠不足，會增患慢性病風險，令死亡機會增加。」

本港心臟科專科醫生李麗芬曾表示，身體過分疲勞可引致不同器官出現毛病，但若過勞致心臟衰竭，即長時間工作令心臟難以負荷，除了感到疲憊，行快少少會感到「上氣不接下氣」、腳腫、休克、心口翳悶等，都可能是身體發出的信息。她建議應立即看醫生，由醫生決定是否入院或回家休息。

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責任編輯：羅嘉欣

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