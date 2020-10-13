【開心速遞】「朱凌凌」吳偉豪與金髮美女酒店Staycation　戀情曝光表示想低調處理姊弟戀

▲ 《開心速遞》的「朱凌凌」吳偉豪被揭與金髮美女一起Staycation。

TVB皇牌處境劇《愛‧回家之開心速遞》內，「朱凌凌」吳偉豪飾外形討好，戲內外都大受歡迎，迅速入屋。「島大吳彥祖」吳偉豪更是不少妹豬心中的男神，可是近日吳偉豪的戀情意外曝光，他被指與金髮美女一同入住酒店Staycation，相信令不少妹豬心碎。

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吳偉豪近日於社交平台貼出Staycation照片，除展示美食外，也貼出海景床照。他寫道：

Sometimes... Sometimes all anyone wants is some time to themselves, some time to rest,

some time to collect your thoughts and carry on handling the ever so stressful daily's of a Hong Kong'er 🥵

After craving for a vacation or even just a staycation for months on months

Its finally my turn 😂😈

Had an awesome stay in @hyattcentrichongkong , nice room, great food, amazing views 🌌

Is it your turn yet?

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可是，他卻被踢爆與一名喚Charlotte、染金髮的美女一同住酒店Staycation。

其實他曾於社交平台公開與Charlotte合照，可是沒透露二人關係。而今次不慎洩密者正是Charlotte，雖然女方在社交平台上載的Staycation相片，已用物件或利用app遮住男友的部份容貌，可是仍被人認出同行者就是吳偉豪。

事後吳偉豪承認自己是相中人，但表示想低調。另外有指Charlotte比他大約10年，吳偉豪則未有對姊弟戀作出評論。

現年22歲的吳偉豪曾讀國際學校，自小愛演戲的他於中學畢業後獲父母鼓勵投考TVB第28期藝員訓練班，開始發展演藝事業。

擁有英俊外表及健碩身型的吳偉豪憑《開心速遞》的朱凌凌一角火速入屋，備受觀眾愛戴。