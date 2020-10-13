【使徒行者3】苗僑偉出獄佘詩曼下落不明　麥美恩做林峯徒弟與農夫搞笑演出【內含劇透】

▲ 麥美恩農夫為《使徒行者3》客串有驚喜。

TVB年的台慶重頭劇《使徒行者3》於內地及myTV gold率先首播，亦是林峯回巢TVB後的首套劇集，而且林峯今次回歸更被為絕大機會可贏TVB台慶的萬千星輝視帝。

今次他在《使徒行者3》繼續演爆Seed，但就由卧底晉升做Handler。而作為Handler的爆Seed，第一個負責的卧底便是由麥美恩飾演的朱倩。

平時十分惹笑的麥美恩與農夫客串演出《使徒行者3》，在劇中演出笑中有淚。

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▲ 卓凱出獄。（影片截圖）

卓凱出獄 釘姐下落不明

《使徒行者3》在第1集首先講由內地演員鄭愷飾演的殺手「畫家」，與爆Seed在獄中見面。「畫家」向爆Seed展示一幅釘姐（佘詩曼飾）的油畫，似乎暗示知道她的下落，劇情引人入勝。

之後卓凱（苗僑偉飾）出獄，與莫羨晴（江美儀飾）開Café，但卓Sir仍遭飾演警察的蔡思貝及黃智雯等人跟蹤。

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▲ 爆Seed做Handler。（影片截圖）

麥美恩農夫加盟爆笑演出

爆Seed今次做Handler，第一單跟的案件便要用卧底朱倩。

麥美恩的幽默演出為劇情增加不少趣味性，包括用台灣腔講不標準的廣東話。而她為拯救兩名被賣做妓女的女生更親身上陣，用冰桶淋身吸引農夫的眼球，成功跟農夫上酒店房。

農夫要求麥美恩用黑鞭邊鞭打邊大叫垃圾，令整個色情情節搞笑輕鬆，眾人合作火花很有驚喜。

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另一邊廂，爆Seed跟到機場打算救人，卻被人發現他的警察身份，整個救人行動被踢爆，朱倩更被擄走。

到《使徒行者3》第2集就交代朱倩被擄，而捉她的竟主謀竟是器官販賣集團的主腦，而她的器官更慘被取出，爆Seed自責未能救拍檔。

而麥美恩演繹朱倩的死非常催淚，令觀眾看得虐心。

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劇集率先在內地平台上架8集，亦獲網民好評指演員都是熟悉的感覺，而且劇中更加插了《使徒行者》的片段，更播出當年吳若希主唱的《越難越愛》牽觀眾回憶。

可是《使徒行者3》在香港遲至11月16日才在TVB免費播出。