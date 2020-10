【姊妹情深】湯洛雯分享岑杏賢開P慶生影片　IG以《Flashlight》比喻姊妹情

▲ 湯洛雯IG分享岑杏賢生日Party影片。

岑杏賢(Jennifer)32歲生日,一眾好姊妹朱千雪、湯洛雯、蔣家旻和張嘉兒親自準備Party為岑杏賢慶祝,岑杏賢婚訊更因此傅出。湯洛雯昨晚(10月12日)更在個人社交媒體分享岑杏賢生日Party影片。

湯洛雯昨晚在IG以《Flashlight》歌詞:「 got all I need when I got you and I.I look around me, and see sweet life.I'm stuck in the dark but you're my flashlight.You're getting me, getting me through the night.」

▲ 朱千雪、湯洛雯、蔣家旻和張嘉兒親自準備Party為岑杏賢慶祝。(取自湯洛雯IG)

比喻自己與岑杏賢、朱千雪、蔣家旻和張嘉兒的友誼。

影片可見朱千雪、湯洛雯、蔣家旻和張嘉兒從拼字開始為岑杏賢準備驚喜,在酒店房間佈置氣球,期間大家有說有笑,相當溫馨。不少網民留言表示她們彼此間的友誼非常甜蜜。

▲ 岑杏賢公開與未婚夫合照。(取自岑杏賢IG)

當晚,一眾閨密分別在個人社交平台代宣布岑杏賢將為人妻。其後岑杏賢在IG分享與未婚夫的合照。岑杏賢接受TOPick訪問時表示男友心地好,而且很疼錫她,二人相處很舒服。

