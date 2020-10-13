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【姊妹情深】湯洛雯分享岑杏賢開P慶生影片　IG以《Flashlight》比喻姊妹情

娛樂 11:38 2020/10/13

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

湯洛雯IG分享岑杏賢生日Party影片。

岑杏賢（Jennifer）32歲生日，一眾好姊妹朱千雪、湯洛雯、蔣家旻和張嘉兒親自準備Party為岑杏賢慶祝，岑杏賢婚訊更因此傅出。湯洛雯昨晚（10月12日）更在個人社交媒體分享岑杏賢生日Party影片。

湯洛雯昨晚在IG以《Flashlight》歌詞：「 got all I need when I got you and I.I look around me, and see sweet life.I'm stuck in the dark but you're my flashlight.You're getting me, getting me through the night.」

【準人妻】岑杏賢與金融才俊男友宣布結婚　Jennifer首晒未婚夫合照：找到Mr.Right

朱千雪、湯洛雯、蔣家旻和張嘉兒親自準備Party為岑杏賢慶祝。（取自湯洛雯IG）

比喻自己與岑杏賢、朱千雪、蔣家旻和張嘉兒的友誼。

影片可見朱千雪、湯洛雯、蔣家旻和張嘉兒從拼字開始為岑杏賢準備驚喜，在酒店房間佈置氣球，期間大家有說有笑，相當溫馨。不少網民留言表示她們彼此間的友誼非常甜蜜。

【岑杏賢結婚】岑杏賢生日騷訂婚戒指　準新娘Jennifer：多謝每一位嘅祝福

岑杏賢公開與未婚夫合照。（取自岑杏賢IG）

當晚，一眾閨密分別在個人社交平台代宣布岑杏賢將為人妻。其後岑杏賢在IG分享與未婚夫的合照。岑杏賢接受TOPick訪問時表示男友心地好，而且很疼錫她，二人相處很舒服。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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