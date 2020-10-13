【姊妹情深】湯洛雯分享岑杏賢開P慶生影片　IG以《Flashlight》比喻姊妹情

▲ 湯洛雯IG分享岑杏賢生日Party影片。

岑杏賢（Jennifer）32歲生日，一眾好姊妹朱千雪、湯洛雯、蔣家旻和張嘉兒親自準備Party為岑杏賢慶祝，岑杏賢婚訊更因此傅出。湯洛雯昨晚（10月12日）更在個人社交媒體分享岑杏賢生日Party影片。

湯洛雯昨晚在IG以《Flashlight》歌詞：「 got all I need when I got you and I.I look around me, and see sweet life.I'm stuck in the dark but you're my flashlight.You're getting me, getting me through the night.」

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▲ 朱千雪、湯洛雯、蔣家旻和張嘉兒親自準備Party為岑杏賢慶祝。（取自湯洛雯IG）

比喻自己與岑杏賢、朱千雪、蔣家旻和張嘉兒的友誼。

影片可見朱千雪、湯洛雯、蔣家旻和張嘉兒從拼字開始為岑杏賢準備驚喜，在酒店房間佈置氣球，期間大家有說有笑，相當溫馨。不少網民留言表示她們彼此間的友誼非常甜蜜。

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▲ 岑杏賢公開與未婚夫合照。（取自岑杏賢IG）

當晚，一眾閨密分別在個人社交平台代宣布岑杏賢將為人妻。其後岑杏賢在IG分享與未婚夫的合照。岑杏賢接受TOPick訪問時表示男友心地好，而且很疼錫她，二人相處很舒服。

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