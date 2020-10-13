【透明口罩】劇團爆集體感染至少62人染疫　日媒推測與團員使用透明口罩有關【附專家解說】

▲ 日本劇團爆集體感染至少62人染疫，日媒推測與團員使用透明口罩有關。

日本新冠肺炎疫情反覆，埼玉縣埼玉市一個劇團近日爆發集體感染，至少62人染疫。據悉，有團員在排練期間使用透明口罩，有當地媒體測試「戴透明口罩」與「戴外科口罩」下咳嗽的情況，發現透明口罩未能阻隔飛沫，推測疫情或與團員戴透明口罩有關。

根據日本媒體報道，埼玉縣埼玉市劇團「ミュージカル座」練習場日前爆發集體感染群組。91名劇團成員和工作人員曾於本月4日及6日進行排練，當中至少62人確診新冠肺炎。

劇團表示，團員在兩個80平方公尺的空間排練，排練期間門窗緊閉，但每小時會換氣一次。而劇團人員都有戴口罩或戴俗稱「マウスシールド」的透明口罩，並有消毒場地、扶手及音響器材等。當局正調查傳染途徑，及追蹤密切接觸者。

不過，有日媒指出劇團爆發集體感染，或與團員使用透明口罩有關。富士電視台節目「とくダネ!」實測透明口罩與外科口罩在阻隔飛沫上的功效。結果發現，當測試人員戴上透明口罩。咳嗽時飛沫會從口罩的空隙噴出，飛沫範圍亦相當大。相反，當戴上外科口罩，咳嗽時口罩能阻隔大部分飛沫。

▲ 日媒測試戴透明口罩和戴外科口罩下，飛沫噴出的情況。（節目截圖）

K Kwong：防疫上完全無作用

K Kwong曾接受TOPick查詢時表示，一般口罩主要需具備三大功用，分別是在佩戴後可讓其他人亦自覺戴上口罩、防止自己飛沬散播及防止被別人的飛沬所感染，他認為透明口罩只具備第一項功能。

他指出，透明口罩本身並無濾芯，且並不貼臉，當中的空隙基本上無阻隔作用，只算是「自私口罩」，在防疫上完全無作用。

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責任編輯：羅嘉欣