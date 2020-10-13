【浪卡襲港】八號風球無阻市民衝浪玩水　救護員嬲爆：風球下救援是半隻腳踏入鬼門關【相集】

▲ 八號風衝浪玩水球無阻市民，救護員嬲爆訴心聲。

天文台在今日（13日）清晨5時40分發出八號東北烈風或暴風信號，平均風速每小時63公里或以上。雖然掛上八號風球，但仍無阻市民照樣衝浪玩水。有救護員在Facebook訴心聲，指每次打風見到有人出海都會「嬲到震」，直言風球下出海救人「半隻腳踏入鬼門關」！

救護員：風球下救援半隻腳踏入鬼門關

一名已經工作十餘年的救護員投稿至Facebook專頁「公務員secrets」，指每次打風時看新聞報導，見到有人在風球下都出海游水時，「成班師兄弟都會嬲到震」。他表示：

風球下出海救你哋，我哋都是半隻腳踏入鬼門關。

他希望網民可以提醒家中長輩，不要再在打風時出海游水。

按圖看「浪卡」下大浪灣情況：

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網民提議：打風去衝浪應要判坐監

帖文引來過千讚好，有網民認為政府應該立例，打風仍去衝浪、玩水的人如發生意外，被救起後應要判坐監。亦有人提議，如果進行高風險活動後要叫救護車，就要收取高價。有網民直言「長輩肯聽你講嘅就唔係長輩，人家食鹽多過你食米」，不會理會別人的建議。又指他們自視過高，「以為自己係金牌選手」。

有人指出，明知八號風球仍去海邊玩具耍的人，根本妄顧消防及救護員的生命安全，因此不值得救，亦有不少人向消防及救護員致敬。

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責任編輯：羅嘉欣