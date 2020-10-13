【明星茶飲店】鄧麗欣珍珠奶茶店快閃沙田新城市廣場　必看Snoopy太空漫遊場景4大打卡點

▲ Stephy鄧麗欣由台灣引入的1011SIPTEA珍珠奶茶店，今次在沙田新城巿廣場限時開店。

Stephy鄧麗欣由台灣引入的1011SIPTEA珍珠奶茶店，繼於旺角及銅鑼灣開店後，今個月即將殺入沙田新城市廣場，並繼續聯乘太空人Snoopy打造全店概念，除了大量Snoopy精品，店內的4大打卡點也不容錯過，可惜新店只以Pop-Up Store形式開業到11月8日，大家要去就要快了。

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Stephy鄧麗欣茶飲店1011SIPTEA的全新Pop-Up Store已於沙田新城市廣場開業，裝潢布置貫徹品牌的太空宇宙形象，聯乘NASA太空總署吉祥物Snoopy，設計成4大太空漫遊打卡場景。店內主打以有機天然食材製作特飲，如奇異果白木耳、蜂蜜檸檬珍珠奇亞籽、珍珠奶茶等等，並加推限定小食，大家一定要試每日限量30份的Snoopy造型牛奶布甸，牛奶味布甸配下層竹炭味醬汁，味道特別。

▲ 限定店的飲品皆以Snoopy膠瓶盛載。（新城市廣場提供）

店內的Snoopy限定精品精彩，叫人想全都據為己有，如台北1011SIPTEA店最暢銷的Snoopy黑蓋雙層玻璃杯、Snoopy太空人造型鴨舌帽和Snoopy 3D造型杯，顧客只需於店內購買任何一杯飲料，即可加購。

4大打卡位

▲ 時光隧道。（新城市廣場提供）

1.時光隧道：讓大家當上「太空人」穿越時光隧道進入太空中心，只要用相機對準鏡面，即可以自拍。

▲ Snoopy公仔牆。（新城市廣場提供）

2.Snoopy公仔牆：最吸睛人氣打卡位，Snoopy公仔牆上掛有超過200隻不同大小的Snoopy and friends公仔，相當震撼。

▲ Snoopy太空之旅紀念畫作區。（新城市廣場提供）

3.Snoopy太空之旅紀念畫作區：牆上的畫作全都跟NASA太空總署吉祥物Snoopy有關，大家可以影過夠。

▲ 1011SIPTEA巨型月球。（新城市廣場提供）

4.1011SIPTEA巨型月球：中秋過後要賞月一樣可以，場內就掛有巨型月球供打卡。

1011SIPTEA限定店

日期：即日至11月8日

營業時間：12nn-9:30pm（星期一至四）;12nn-10pm（星期五至日）

地點：沙田新城市廣場一期2樓249號舖