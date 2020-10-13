【疫情減壓】TaiwanWay台灣味市集進駐PMQ 贏長榮機票疫情後玩盡台灣
疫情下大家無法外遊，但台灣深度旅遊媒體「tripTaiwan去台灣」將在10月19日至11月19日，將舉行為期一個月的「TaiwanWay台灣味市集POP-UP STORE」活動，由台灣北至南精選30個台灣小食、文青生活雜貨，「台灣味職人文化堂」等展覽，免費DIY工作坊。就是在疫情下的香港，也能感受寶島的魅力。
活動分為不同部份，如跟著台灣好物去旅行， TaiwanWay 從台北、台南、宜蘭、南投、苗栗、屏東、新北、彰化、基隆、嘉義等各地好物，把整個台灣串連起來，如ICA亞太區獎項的「COTE」台灣特色茶巧克力米通，到埔里山裏熱騰騰的「傻瓜麵」，以基隆地名命名的限定精釀手工啤酒、屏柬的咖啡等，實行在餐桌上欣賞台灣風景，啟動「台灣味的微旅行」。
另外，也推介多款設計小物，如「印花樂」的印布、「蘑菇」設計的文青簡約袋子，《小日子》的文字及厭世癒療系文創用品等，感受設計師對細節的用心。
要感受台灣的文化，可參加台灣味職人文化學堂，展覽及免費DIY工作坊，如由彰化永茂木器的手手企業社，教大家做「木器窗花杯墊」DIY，台灣大地原色使用大地顏料作畫， 參加者可一嘗以台灣原生礦石土壤顏料彩繪明信片，體驗難忘。
值得一提的是，活動內長榮航空有送機票活動，於10月19日至11月19日期間，於POP-UP STORE內消費並於卡上寫出「我最想念的台灣味」的原因，其中1位最令人動容的得獎者，可獲得長榮航空機票經濟客艙機票2張，實行約定疫情後到台灣暢遊。
日期：10月19日至11月19日
時間：12pn至8pm
地點：中環鴨巴甸街35號PMQ元創方A座S312及S313室
費用：免費
撰文︰馮柏偉