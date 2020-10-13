【疫情減壓】TaiwanWay台灣味市集進駐PMQ     贏長榮機票疫情後玩盡台灣

▲ TaiwanWay由台灣北部至南挑選30個台灣味地方好物，把整個台灣串串連在一起。(相片提供︰TaiwanWay台灣味市集)

疫情下大家無法外遊，但台灣深度旅遊媒體「tripTaiwan去台灣」將在10月19日至11月19日，將舉行為期一個月的「TaiwanWay台灣味市集POP-UP STORE」活動，由台灣北至南精選30個台灣小食、文青生活雜貨，「台灣味職人文化堂」等展覽，免費DIY工作坊。就是在疫情下的香港，也能感受寶島的魅力。

活動分為不同部份，如跟著台灣好物去旅行， TaiwanWay 從台北、台南、宜蘭、南投、苗栗、屏東、新北、彰化、基隆、嘉義等各地好物，把整個台灣串連起來，如ICA亞太區獎項的「COTE」台灣特色茶巧克力米通，到埔里山裏熱騰騰的「傻瓜麵」，以基隆地名命名的限定精釀手工啤酒、屏柬的咖啡等，實行在餐桌上欣賞台灣風景，啟動「台灣味的微旅行」。

▲ 以基隆地名命名的限定精釀手工啤酒，也可在活動中品嚐到。(相片提供︰TaiwanWay台灣味市集)

▲ 「台灣味福袋」更更有機會獲得由台灣知名設計師聶永真操刀設計的大稻埕月老香包。(相片提供︰TaiwanWay台灣味市集)

▲ 屏東咖啡也是優質的出品。(相片提供︰TaiwanWay台灣味市集)



另外，也推介多款設計小物，如「印花樂」的印布、「蘑菇」設計的文青簡約袋子，《小日子》的文字及厭世癒療系文創用品等，感受設計師對細節的用心。

▲ 活動內也推介多款設計小物，如「印花樂」的印布。(相片提供︰TaiwanWay台灣味市集)

要感受台灣的文化，可參加台灣味職人文化學堂，展覽及免費DIY工作坊，如由彰化永茂木器的手手企業社，教大家做「木器窗花杯墊」DIY，台灣大地原色使用大地顏料作畫， 參加者可一嘗以台灣原生礦石土壤顏料彩繪明信片，體驗難忘。

▲ 活動內還有「木器窗花杯墊」DIY工作坊，不使用釘子、膠水的情況下組裝麻花紋路路的木器窗花杯墊。(相片提供︰TaiwanWay台灣味市集)

值得一提的是，活動內長榮航空有送機票活動，於10月19日至11月19日期間，於POP-UP STORE內消費並於卡上寫出「我最想念的台灣味」的原因，其中1位最令人動容的得獎者，可獲得長榮航空機票經濟客艙機票2張，實行約定疫情後到台灣暢遊。

▲ 展內還有長榮航空送機票活動，可獲得往台灣經濟客艙機票2張。(相片提供︰TaiwanWay台灣味市集)

TaiwanWay台灣味市集POP-UP STORE

日期：10月19日至11月19日

時間：12pn至8pm

地點：中環鴨巴甸街35號PMQ元創方A座S312及S313室

費用：免費



撰文︰馮柏偉