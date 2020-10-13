【食用安全】食材放雪櫃1年增至8人中毒死　調查報告：檢出高濃度米酵菌酸可致死亡

▲ 有家庭把食材放在雪櫃1年，9人進食後，已有8人因食物中毒身亡。

剩菜放太久不宜食用！黑龍江省雞東縣12人家庭早前聚餐時，因進食放在雪櫃冷藏一年的「酸湯子」（玉米麵），引致集體食物中毒，至周日（11日）死亡人數增至8人。昨日（12日）黑龍江省衛健委食品處檢測食物樣本後指，在玉米麵檢出高濃度米酵菌酸，是引致食物中毒的原因。本港食物安全中心指，若米酵菌酸中毒情況嚴重，可致肝功能異常，甚至死亡。

綜合內地媒體報道，10月5日早上，當地一個家庭共有12名親屬聚餐，家中9名長輩全都進食「酸湯子」（當地一款以玉米水磨發酵後製成的粗麵條），3名年輕人因不喜歡這種口味而未有進食。當日中午，9名長輩先後出現不適症狀，引致食物中毒。至周日（11日）晚再多一人離世，增至8人中毒身亡。至昨日（12日）一名長輩仍在醫院搶救。

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當地警方調查後指，「酸湯子」由該家庭的成員自製，現場未查出氰化物（劇毒類）、有機磷類（農藥類）、呋喃丹類（氨基甲酸酯類內吸性廣譜殺蟲劑）、安定類（催眠）、毒鼠強（鼠藥類）等有毒物質，排除人為投毒可能。

根據黑龍江省衛健委食品處發佈的消息，當局在玉米麵中檢出高濃度米酵菌酸，亦在患者胃液中檢出米酵菌酸，初步定性為由「椰毒伯克霍爾德氏菌」污染產生「米酵菌酸」而引起的食物中毒事件。

潛伏期為30分鐘至12小時

據中國政府網的資料，「椰毒伯克霍爾德氏菌」引起的食物中毒急病，潛伏期一般為30分鐘至12小時，少數長達1至2天。主要症狀包括：上腹不適、噁心、嘔吐、輕微腹瀉、頭暈、全身無力。嚴重者更會出現黃疸、肝腫大、皮下出血、嘔血、血尿、少尿、意識不清、煩燥不安、驚厥、抽搐、休克甚至死亡，一般無發熱。該食物中毒無特效解毒藥物，病後恢復情況與食攝入的毒素的量有關。

根據本港食物安全中心的資料，「米酵菌酸」由「椰毒伯克霍爾德氏菌」產生，在土壤及植物中無處不在。這種細菌最佳生長溫度為攝氏37度，而產生「椰毒伯克霍爾德氏菌」最理想的溫度約為攝氏26度。

米酵菌酸耐熱，而且沖洗不去。米酵菌酸中毒的病人可能出現腹痛、嘔吐等症狀，嚴重者可致肝功能異常，甚至死亡。食安中心提醒，所有接觸食物的器具及表面應加以徹底清潔，才可用來調製食物。

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責任編輯：羅嘉欣