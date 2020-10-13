【時尚速報】Reebok聯乘Maison Margiela推分趾版PumpFury 今季熱搶之作已出現內部認購
一直以來，運動用品市場Reebok都被兩位大哥adidas和nike所壓，要殺出一條血路，推出聯乘系列是不二之選，今個月Reebok更是大堆頭製作，單是夥拍高級時裝品牌Maison Margiela就已經搶盡收視，據聞更出現內部認購。
Maison Margiela X Reebok 分趾時尚版
每個運動品牌都有它們自己的一款或多款必殺鞋款，要數到Reebok，就一定是1988年出現首對利用內置氣墊代替綁帶的InstaPump Fury。
這對球鞋厲害之處是曾經被Karl Lagerfeld看中與CHANEL以作聯乘，當時一鞋難求，網上被瘋炒至超過數萬元，直到今天仍然是叫人久不久談及的時尚話題，而事隔多年，InstaPump Fury終於再次聯同另一個高級時裝品牌合作一對推出更破天荒的球鞋，該品牌正是Maison Margiela。
這一次Maison Margiela的創作總監John Galliano將最能夠代表品牌的Tabi shoes和Reebok的InstaPump Fury合二為一，鞋的名字簡單就叫做Tabi Instapump Fury。
外觀上最重要將Tabi shoes的分趾鞋特徵呈現於InstaPump Fury球鞋的同時，繼續保留鞋面上的充氣片。此外，Tabi Instapump Fury又可分為男裝平底和女裝10厘米高踭兩個款式，兩者的外底和中底由橡膠和膨脹泡沫組成並伴隨著不同的顏色變化，鞋底結合了六邊形的蜂巢緩震氣墊。
後踭部分則是由一整片碳板連接的分裂式鞋底。顏色方面備有InstaPump Fury球鞋裏最暢銷的招牌色黑紅黃和紅白藍外，亦有最基本的黑和白色選擇，可說是今年踏入秋冬季中其中一對最矚目的品牌聯乘球鞋。
神奇女俠 X Reebok 金甲戰鞋
因為新冠肺炎的影響下，原定一早已經公映的《神奇女俠 2：1984》被迫三度改期，暫定延至12月25日才正式上映，但有關該電影的商品其實一早已經製作完成，在不可以再等的環境下開始陸續推出，就好像Reebok與神奇女俠的聯乘系列已經急不及待面世。
這一次與《神奇女俠 2：1984》聯乘系列有衫有褲、但焦點自然落在6對全新的球鞋身上，當中有兩款全金色的球鞋，靈感就是來自神奇女俠全新金鷹盔甲裏的造型，另外兩款則是來自她最新敵人豹女而啟發。難得的是，以上都備有嬰兒鞋和童鞋款式，看來品牌有心要營造一個親子形象。
產品查詢：Maison Margiela（2840 0318）、Reebok（2427 5399）
記者：何偉雄