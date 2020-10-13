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【時尚速報】Reebok聯乘Maison Margiela推分趾版PumpFury　今季熱搶之作已出現內部認購

休閒 13:06 2020/10/13

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

Maison Margiela與Reebok的聯乘Tabi Instapump Fury正式面世，雖然售價高昂，但來貨甚少，據聞已經出現waiting list。（圖片由Maison Margiela提供）

一直以來，運動用品市場Reebok都被兩位大哥adidas和nike所壓，要殺出一條血路，推出聯乘系列是不二之選，今個月Reebok更是大堆頭製作，單是夥拍高級時裝品牌Maison Margiela就已經搶盡收視，據聞更出現內部認購。

Maison Margiela X Reebok在時裝展上出現。（圖片由Maison Margiela提供）

平底的是男裝版，一次過落齊黑、白、黑紅黃和紅白藍4色。（$9,990/圖片由Maison Margiela提供）

Maison Margiela X Reebok 分趾時尚版

每個運動品牌都有它們自己的一款或多款必殺鞋款，要數到Reebok，就一定是1988年出現首對利用內置氣墊代替綁帶的InstaPump Fury。

這對球鞋厲害之處是曾經被Karl Lagerfeld看中與CHANEL以作聯乘，當時一鞋難求，網上被瘋炒至超過數萬元，直到今天仍然是叫人久不久談及的時尚話題，而事隔多年，InstaPump Fury終於再次聯同另一個高級時裝品牌合作一對推出更破天荒的球鞋，該品牌正是Maison Margiela。

這一次Maison Margiela的創作總監John Galliano將最能夠代表品牌的Tabi shoes和Reebok的InstaPump Fury合二為一，鞋的名字簡單就叫做Tabi Instapump Fury。

高踭的是女裝版，同樣有4個顏色選擇。（$12,700/圖片由Maison Margiela提供）

外觀上最重要將Tabi shoes的分趾鞋特徵呈現於InstaPump Fury球鞋的同時，繼續保留鞋面上的充氣片。此外，Tabi Instapump Fury又可分為男裝平底和女裝10厘米高踭兩個款式，兩者的外底和中底由橡膠和膨脹泡沫組成並伴隨著不同的顏色變化，鞋底結合了六邊形的蜂巢緩震氣墊。

後踭部分則是由一整片碳板連接的分裂式鞋底。顏色方面備有InstaPump Fury球鞋裏最暢銷的招牌色黑紅黃和紅白藍外，亦有最基本的黑和白色選擇，可說是今年踏入秋冬季中其中一對最矚目的品牌聯乘球鞋。

從即將上映的《神奇女俠2：1984》中的金鷹盔甲而獲得靈感的WONDER WOMAN Freestyle Hi球鞋。（$1,499/圖片由Reebok提供）

電影預告神奇女俠會首次出動她的隱形戰機，而這對Club C 85部分鞋面用透明PVC製造，鞋舌部分用上藍天白雲元素，鞋舌上的戰機圖案和Reebok商標則用上透明橡膠以增強隱形效果。（$759/圖片由Reebok提供）

神奇女俠 X Reebok 金甲戰鞋

因為新冠肺炎的影響下，原定一早已經公映的《神奇女俠 2：1984》被迫三度改期，暫定延至12月25日才正式上映，但有關該電影的商品其實一早已經製作完成，在不可以再等的環境下開始陸續推出，就好像Reebok與神奇女俠的聯乘系列已經急不及待面世。

Cheetah Freestyle Hi球鞋代表著電影裏的反派豹女，豹紋馬毛鞋舌和蛇皮質感後?並鑲有珍珠白色窩釘；鞋舌附近扣有獵豹模樣裝飾，鞋領飾有編織皮革繩子，代表著豹女所戴的項鏈。（$1399/圖片由Reebok提供）

另一款金色Classic Leather（Gold）靈感同樣取自金鷹盔甲，鞋?後有代表著神奇女俠的徽號。（$759/圖片由Reebok提供）

這一次與《神奇女俠 2：1984》聯乘系列有衫有褲、但焦點自然落在6對全新的球鞋身上，當中有兩款全金色的球鞋，靈感就是來自神奇女俠全新金鷹盔甲裏的造型，另外兩款則是來自她最新敵人豹女而啟發。難得的是，以上都備有嬰兒鞋和童鞋款式，看來品牌有心要營造一個親子形象。

產品查詢：Maison Margiela（2840 0318）、Reebok（2427 5399）

記者：何偉雄

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