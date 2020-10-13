【超市大搜查】減肥都可以食零食　營養師推介Donki 100卡零食&較低卡甜品

既想減肥，又想食零食？Nutri-pro營養師Cynthia推介Donki 多款100卡零食&較低卡甜品，全部是減肥都食得的零食和甜品。

Nutri-pro在facebook專頁圖文並茂發帖，稱營養師Cynthia幫大家搜羅了各式各樣的100卡零食同較低卡甜品，紫菜、餅乾、零食條、啫喱、雪條、雪米糍全部都有，是減肥都食得的零食同甜品。

在零食紫菜中，Cynthia推介永井牌、Hagoromo、熊本熊，稱1小包等於10Kcal。

▲ 永井牌、Hagoromo、熊本熊紫菜，1小包等於10Kcal。（相片來源：健營生活.關心你的營養師 facebook）

在零食條中，1小包小魚乾等於36Kcal、1小包蝦條等於31Kcal、1小包雜豆等於63至89Kcal。

▲ 在零食條中，1小包小魚乾等於36Kcal、1小包蝦條等於31Kcal、1小包雜豆等於63至89Kcal。（相片來源：健營生活.關心你的營養師 facebook）

米餅方面，鹽味、醬油味及濃厚芝士味米餅，1小包（2塊）均約40Kcal；亀田製幗菓米餅，其中一款5塊等於70Kcal、另一款米餅1條等於70Kcal。

而在零食包中，珍未果子雜錦包，1小包等於7至55Kcal、北海道羅日昆布水稻米條，1小包等於63Kcal；在曲奇/薄脆餅中，1小包安納芋甜薯味、安納芋甜薯芝麻味及荔枝鹽味，均等於65Kcal；Healthy Club 威化餅中，朱古力味（加鐵）及牛奶味（加鈣），1小包等於35Kcal；百邦餅乾中，1小包梳打餅和威化餅，均為80Kcal。

詳細Donki 100卡零食&較低卡甜品名單，請點擊睇圖：

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Cynthia還列出3塊烤魷魚乾等於約88Kcal、半包即食豌豆等於70Kcal；另還列出1盒啫喱為零卡路里。而森永布甸牛奶味、吉士味、黃豆粉黑蜜汁味及森永布丁，1個等於1份五穀；同品牌的焦糖味布甸及低糖芝士蛋糕味，1個等於1份五穀加0.5份油脂。

在甜品方面，多款雪條每條等於1份五穀、1條蜜瓜梳打味雲呢嗱雪條等於1/4五穀、1粒牛奶味雪糕大福等於0.5份五穀。

不過，Cynthia提醒，較低卡的選擇，都仍然含有一定的鈉質，不建議大家以零食或甜品取代正餐、或者一次過進食太多。另進食後記得喝足夠的水分，幫助排走多餘的鈉質。

文章獲「健營生活.關心你的營養師」授權轉載

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責任編輯：陳昊淋