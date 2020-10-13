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【爸爸毒手】香港腳爸爸疑搲腳後無洗手摸BB　真菌傳染愛兒屁股痕癢紅腫現股癬

兒童健康 12:49 2020/10/13

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台灣一名爸爸疑搲腳後無洗手摸BB，香港腳傳染兒子導致其屁股出現股癬。

嬰兒抵抗力低，加上皮膚幼嫩，若家長有皮膚問題，或會增加傳染孩子的風險。台灣一名患香港腳的爸爸疑在搲腳後無洗手，直接摸家中的兒子，導致兒子在數天後屁股感染真菌，出現股癬。皮膚科專科醫生林旭強曾接受TOPick訪問時提醒，要避免香港腳應盡量保持腳部乾爽，做好個人衛生。

台灣媒體報道，台北市聯合醫院陽明院區蘇柏名醫生分享一宗病例，指早前一名患有香港腳的爸爸，疑在下班回家後用手搲腳，沒有清潔雙手，直接摸家中的兒子，令兒子的屁股出現痕癢紅腫股癬。

蘇醫生指，天氣高溫且濕度高有利黴菌滋生，長時間穿鞋的上班族及學生是高危一族。他指出，一旦感染「香港腳」，切記不能「焗住」，有患者在塗抹藥膏後再穿鞋襪，反而會成為黴菌成長的溫床。

皮膚科專科醫生林旭強曾接受TOPick訪問時指，下雨天弄濕雙腳，容易令真菌滋生形成「香港腳」，因為真菌傾向在濕潤的環境中滋生，從而引致皮膚炎。另外腳汗多或經常做運動的人士，在夏天的潮濕天氣下亦容易有香港腳。

「香港腳」徵狀：

  • 痕癢
  • 脫皮
  • 紅疹
  • 水泡

林醫生指，這些徵狀有機會持續數天、數星期甚至數個月不等，因人而異。

另外，腳步皮膚也可因長期潮濕而導致腳臭、細菌感染，如紅腫、痛楚，甚至滲出膿液，較嚴重的感染可引發皮膚潰瘍或蜂窩組織炎。

故此，林醫生建議下雨後的濕腳，應要盡快把腳弄乾，更換一對乾爽的襪，並有以下建議：

  • 選透氣高的鞋襪

腳汗多或經常做運動的人士，建議選擇較透氣的鞋襪及經常更換襪子，保持雙腳乾爽。

  • 洗澡後抹乾腳趾罅

每天洗澡後，應徹底抹乾腳趾之間的縫隙，避免濕氣積聚。

  • 在泳池步行宜穿拖鞋

到公共浴室或泳池，步行時應盡量穿拖鞋，減少腳部皮膚直接接觸地上的真菌及細菌，降低感染風險。

  • 定期更換舊鞋襪

應定期更換鞋子，避免穿着太舊的鞋襪，因為或已成為真菌及細菌的溫床。

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責任編輯：王明芳

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