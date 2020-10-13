【酒店下午茶】沙田萬怡暖心芝味下午茶　338元二位享用12款小食甜品【內附連結】

▲ 沙田萬怡酒店全新的暖心芝味下午茶 2人只需338元便可享用12款美食。(酒店提供)

香港沙田萬怡酒店最近推出「暖心芝味下午茶」，以芝士做主要食材，設計出12款鹹甜美點，每份兩位用的下午茶定價為338元(另加一)，相當抵食。

12款的美食包括6款鹹點：炸芝士馬鈴薯餅配香醋莓汁、墨西哥雞肉芝士餡餅、香脆雞槌配藍芝士醬、山羊芝士青瓜卷、蔓越莓忌廉芝士釀西芹、無花果軟芝士多士。

甜點同樣有6款：檸檬提子芝士酥卷、玉桂芝士條配藍莓乳酪、藍芝士軟心撻、百利甜酒配野莓芝士杯、酸車厘子芝士蛋糕、意大利芝士咖啡忌廉泡芙，十分豐富。

當然，還有下午茶必備的英式提子鬆餅，可選配搭蜜糖、野莓果醬及香濃牛油忌廉，口味多元化。

另外，食客另加$30即368元，便可加配冬日暖心特飲，包括玉香普洱及奶蓋綠茶各一杯。普洱配搭玉桂及生薑，消積化滯，溫補暖胃。綠茶則配搭清香蜜瓜奶蓋，茶奶平例均衡，口味創新獨特。

暖心「芝」味下午茶

日期：即日至12月13日

時間：下午2:30pm-5pm

地址：沙田安平街1號香港沙田萬怡酒店2樓 (港鐵石門站C出口)

價錢：每份兩位用338元、每份兩位用368元 連兩杯冬日暖心特飲、萬豪旅享家 (Marriott Bonvoy) 會員尊享高達7折優惠 (加一服務費以原價計算)

電話：3940 8788、網上訂

記者：Mabel