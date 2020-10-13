  • 25°C
香港時間 : 20201013日 (二) 13:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【酒店下午茶】沙田萬怡暖心芝味下午茶　338元二位享用12款小食甜品【內附連結】

休閒 12:55 2020/10/13

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

沙田萬怡酒店全新的暖心芝味下午茶 2人只需338元便可享用12款美食。(酒店提供)

香港沙田萬怡酒店最近推出「暖心芝味下午茶」，以芝士做主要食材，設計出12款鹹甜美點，每份兩位用的下午茶定價為338元(另加一)，相當抵食。

12款的美食包括6款鹹點：炸芝士馬鈴薯餅配香醋莓汁、墨西哥雞肉芝士餡餅、香脆雞槌配藍芝士醬、山羊芝士青瓜卷、蔓越莓忌廉芝士釀西芹、無花果軟芝士多士。

甜點同樣有6款：檸檬提子芝士酥卷、玉桂芝士條配藍莓乳酪、藍芝士軟心撻、百利甜酒配野莓芝士杯、酸車厘子芝士蛋糕、意大利芝士咖啡忌廉泡芙，十分豐富。

當然，還有下午茶必備的英式提子鬆餅，可選配搭蜜糖、野莓果醬及香濃牛油忌廉，口味多元化。

另外，食客另加$30即368元，便可加配冬日暖心特飲，包括玉香普洱及奶蓋綠茶各一杯。普洱配搭玉桂及生薑，消積化滯，溫補暖胃。綠茶則配搭清香蜜瓜奶蓋，茶奶平例均衡，口味創新獨特。

暖心「芝」味下午茶

日期：即日至12月13日

時間：下午2:30pm-5pm

地址：沙田安平街1號香港沙田萬怡酒店2樓 (港鐵石門站C出口)

價錢：每份兩位用338元、每份兩位用368元 連兩杯冬日暖心特飲、萬豪旅享家 (Marriott Bonvoy) 會員尊享高達7折優惠 (加一服務費以原價計算)

電話：3940 8788、網上訂 

記者：Mabel

相關文章

【酒店下午茶】喜來登聯乘雪花秀推養生蔘饌下午茶　8折優惠每位304元兼送290元護膚禮品
11:45 2020/10/06
【酒店下午茶】喜來登聯乘雪花秀推養生蔘饌下午茶　8折優惠每位304元兼送290元護膚禮品
【酒店下午茶】九龍香格里拉聯乘Darphin推花饌下午茶　628元兩位享用兼送250元護膚品
11:11 2020/10/06
【酒店下午茶】九龍香格里拉聯乘Darphin推花饌下午茶　628元兩位享用兼送250元護膚品
【酒店下午茶】數碼港艾美酒店聯乘Valrhona推朱古力下午茶　458元兩位享用兼送限量朱古力禮盒
12:49 2020/09/30
【酒店下午茶】數碼港艾美酒店聯乘Valrhona推朱古力下午茶　458元兩位享用兼送限量朱古力禮盒
酒店 下午茶 美食 蛋糕 甜品 檸檬 蜜瓜 乳酪

最高瀏覽

【復合有望？】馮盈盈舊愛罕有開腔回應緋聞　Martin晒「未婚車」回應結婚傳聞
10:12 2020/10/12
【復合有望？】馮盈盈舊愛罕有開腔回應緋聞　Martin晒「未婚車」回應結婚傳聞
稱遭女兒襲擊及滋擾　陳慧琳奶奶入稟申禁制女兒接近
12:48 2020/10/12
稱遭女兒襲擊及滋擾　陳慧琳奶奶入稟申禁制女兒接近
【大劉千金】劉秀盈迎18歲罕發父女合照　大劉痛心呂麗君教子女仇視父親
16:34 2020/10/12
【大劉千金】劉秀盈迎18歲罕發父女合照　大劉痛心呂麗君教子女仇視父親