【疫苗進展】ICU護士參與牛津疫苗試驗後確診　中國逾7萬人報名接種國藥集團疫苗

▲ 護士Joan Pons Laplana參與牛津大學疫苗試驗後，過去4個月結果一直呈陰性，但近日檢出對新冠病毒呈陽性。

新冠肺炎疫情全球大流行，各國加緊研發新冠肺炎疫苗應對。牛津大學與阿斯利康（AstraZeneca）藥廠合作研發的新冠疫苗已進入第三期臨床試驗。繼早前傳出試驗者出現不良反應，近日再有一名於英國工作的西班牙護士表示，自己參與試驗後確診。雖然這表面看似並非好消息，但他表示這其實代表「大家離疫苗更近了」。

據西班牙《先鋒報》報道，西班牙藉、擁逾20年經驗的護士Joan Pons Laplana於Twitter公布自己參與牛津大學疫苗試驗後，過去4個月結果一直呈陰性，但就在近日他檢出新冠病毒呈陽性。

他表示自己於10月初開始出現鼻塞和頭痛，當時他只以為自己患普通感冒，並打算繼續上班，但妻子則建議他向牛津打電話。與牛津研究員聯絡時，研究員問了一個關鍵問題：「你有失去嗅覺嗎？」並建議他安全起見，去進行病毒檢測。

當時，他仍認為失去嗅覺是正常的，但服用抗流感等藥物後，失去嗅覺的情況沒有改善。結果檢測後確定染疫。「起初我很害怕。在第一波期間我一直在ICU工作，我看到很多人喪生。我亦知道護士的感染風險很高，我很多同事已被感染。」

確診後，他一直自我隔離在房間內，並自行測量體溫，體溫從未超過攝氏36.9度。

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雖然這看似是負面消息，但Joan Pons Laplana認為，這反而代表大家離疫苗更近一步，是疫苗的突破，是件好事。「因為要確定疫苗是否有效的唯一方法，就是讓志願者於測試中呈陽性，這亦是專家在試驗的第3階段所期望的。」

在第一、二階段，我們已知疫苗是安全的，在第三階段，我們希望了解疫苗所創的抗體能否足以抵抗病毒。這種疫苗不會阻止病毒進入人體，而是保護我免受病毒由肺部傳播到血液中。疫苗可防止人體在感染後發展成嚴重疾病，但仍會出現一些輕微症狀。

不過，由於牛津試驗屬雙盲試驗，故雙方均不知道Joan Pons Laplana是接種了疫苗還是安慰劑。

我希望是接種了疫苗，而不是安慰劑。牛津大學也沒有告訴我是接種了什麼，不過從他們對我進行的測試，估計我是接種了疫苗。

他又強調，「這種情況，意味著我們離疫苗接種又近了一步。」

他又稱，自己有23年護士工作經驗，但都誤以為自己是患上感冒，既然他也能混淆，每個人都有機會混淆。故如有任何健康問題應盡快求醫。

中國疫苗進展

另一方面，據內媒《科創板日報》報道，有知情人士表示國藥集團已在北京和武漢開放預約接種疫苗。具體可通過國藥集團官網或掃描國藥集團提供的二維碼進行預約。預約者在約2週後收到通知，並到指定地點注射。

據了解，雖然所有人群都可以進行預約，但是公司會優先選擇出國留學生，特別是今年11月至明年1月需出國的留學生進行接種。另有記者發現，從一款「新冠疫苗接種預約」程式可看到，目前已有逾7.5萬人報名接種。

▲ 逾7萬人報名接種國藥藥團疫苗。

國藥集團中國生物技術股份有限公司董事長楊曉明上月曾表示，新冠滅活疫苗目前試驗進展好過並快過預期，離最後成功還差「一公里」，今年年底有望上市。有報道指，國藥兩款滅活疫苗正申請中國藥監部門的有條件批准，一旦獲批，疫苗可能的最高定價為600元。該兩款滅活疫苗都要接種兩針，單針價格為300元。

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責任編輯：楊宛茜