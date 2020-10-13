【著數優惠】Oisix香港推$0食品補充站服務　特定會員享88元免費無上限訂購指定貨品【內附連結】

▲ Oisix 香港推出「$0食品補充站」 特定會員以88元便可享免費無上限訂購指定貨品。(品牌提供)

日本網上食品宅配超市品牌Oisix，有見疫情反覆，網購日常生活食材成大趨勢，於10月開始全新推出「$0食品補充站」服務，凡Oisix Weekly會員以$88加入服務後，即可以「無料、無上限」的形式選擇$0商品，種類包括乳酪、麵包、豆腐、火腿、天然水、布甸等基本食事皇牌商品。

▲ 鈴鹿山麓鮮奶製造原價$30.8，採用的飼料不經基因改造，完全沒有添加砂糖和添加劑。(品牌提供)

即是客人只需每月支付$88的固定月費，在每次Oisix網站訂購自己心水貨品時，便可再選擇最多3款$0無料貨品。每月訂購次數無上限，而可供選擇的商品逾十數款，每星期更新，客人可按個人口味及喜好，選擇3件同款或不同貨品；只要每月訂購兩次以上已經回本。

▲ 100％使用日本國産大豆，以及由日本海水鹽滷與丹沢水系的水源製造出來的豆腐。(品牌提供)

當中的$0無料皇牌貨品全是精選，例如熟成12個月意大利風乾火腿(原價$32.8)，只使用了豬腿肉以及食鹽所製,經12個月醃製的意大利產巴馬火腿。自然乾燥醃製，可享受到實在的鮮味。

鈴鹿山麓鮮奶製造原味無糖乳酪(原價 $30.8)，使用了鈴鹿山麓的4戸限定牛奶農家的鮮奶，乳牛的飼料不經基因改造。完全沒有添加砂糖和添加劑。還有北海道鮮忌廉方包(原價 $27.8)、軟滑絹豆腐(原價 $20.8)等等。

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記者：郭秀芳