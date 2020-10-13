【山系KOL】朱智賢行山拍片試做YouTuber　借山路比喻人生：關關難過關關過【有片】

▲ 朱智賢行山拍片試做YouTuber，借山路比喻人生：「關關難過關關過。」

無綫小花朱智賢（Ashley）於今年4月被爆出背著男友謝東閔，搭上人夫黎振燁，形象瞬間插水，更遭TVB雪藏，不過因為她還有三劇在手，近日開始逐步為復出試水溫。昨日（10月12日）上載一條行山影片，意圖向山系Youtuber路線發展。

本來正在上位的TVB小花朱智賢與受力捧的小生謝東閔發展了數年的地下情，已達談婚論嫁階段，可是於今年4月，突然爆出朱智賢因拍劇集《食腦喪B》戲假情真，與同劇有婦之夫黎振燁出軌，而有情有義的謝東閔陪同女友舉行記者會向大眾道歉，不過朱智賢到今未向黎太公開致歉。

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▲ （影片截圖）

沉寂一時的朱智賢近日頻頻更新社交網站，疑為復出鋪路。

喜愛行山的她昨日更上載一段長12分鐘的行山影片到Youtube，試水溫之餘更意圖向山系KOL的方向發展。

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朱智賢以「朱遊記」為名，第一段影片挑戰難度頗高的「香港三尖」之一青山，身穿一身運動裝束爬上極多級樓梯後，朱智賢還教觀眾自拍打卡的靚位。

不過朱智賢影片質素還有待善，收音方面遇到大風完全失聲，剪接亦有點不太暢順。

在片末她還借行山比喻人生：「每次行山見到啲路好崎嶇其實都會驚架，但係我成日覺得行山同人生好似，你見到條路好難行，但係當你行過咗之後就會覺得好神奇，又過咗關。所以啲人就話，關關難過關關過，係講得好啱。你專注係眼前步伐，逐步逐步咁嚟，咁之後就會過咗個難關，呢個係我嘅一啲體會啦。」

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